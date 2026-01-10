sábado 10 de enero de 2026

10 de enero de 2026 - 08:54
Naturaleza.

Abejas en verano en Jujuy: qué es un enjambre, por qué aparece y por qué no hay que espantarlas

Aparecen, descansan y se van. Así actúan las abejas en Jujuy durante el verano. Recomiendan no intervenir y consultar a especialistas ante panales en viviendas.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
abeja 21.jpg
Para profundizar sobre el comportamiento de las abejas y los enjambres durante el verano, TodoJujuy consultó a Darío Flores, bombero de Palpalá con experiencia en intervenciones vinculadas a colmenas y retiro de enjambres urbanos. Flores explicó cómo actúan estos insectos, por qué suelen aparecer en esta época del año y qué recomendaciones deben seguir los vecinos para evitar riesgos.

Qué es un enjambre y por qué aparece

Durante esta época del año muchas colmenas generan reinas nuevas, proceso que impulsa la salida de colonias jóvenes en busca de un lugar donde establecerse. Según especialistas, esos grupos pueden detenerse en árboles, ventanas, postes o techos simplemente para descansar y reorganizarse, algo que puede durar desde algunas horas hasta un día.

“Estas abejas mieleras mayormente están de pasada”, explicó Darío Flores. “Buscan un sitio cómodo y seguro, y mientras lo encuentran pueden amontonarse en un árbol o en una pared”.

Apicultores locales remarcan que no construyen panales de inmediato, para que eso ocurra se necesitan meses y condiciones muy específicas. Por eso, en la mayoría de los casos no se quedan y terminan retomando vuelo hacia otro punto.

Qué hacer ante la presencia de abejas o avispas en casa (Foto ilustrativa)
Qué hacer ante la presencia de abejas o avispas en casa (Foto ilustrativa)

Qué hacer ante la presencia de abejas o avispas en casa (Foto ilustrativa)

Cuándo las abejas pueden volverse agresivas

Lejos de la idea de ataque espontáneo, el comportamiento defensivo aparece solo si el enjambre se siente amenazado. Ruidos fuertes, humo, piedras, golpes o intentos de moverlas pueden disparar la reacción.

“Las abejas protegen a la reina. Si alguien molesta la colmena, ellas responden”, señaló Flores. Además explicó que, cuando una abeja pica, deja su aguijón y libera una feromona que llama a otras a defender el mismo punto. De ahí los episodios donde los ataques son masivos.

Qué recomiendan los especialistas en Jujuy

La indicación principal es no espantarlas y no intervenir. Si el enjambre está en tránsito, se irá solo. Solo busca agua, alimento o sombra, según remarcan apicultores locales.

Flores señaló que los operativos de extracción suelen realizarse de noche, cuando las abejas están más apaciguadas, y que durante el día la prioridad es aislar la zona y evitar que alguien se acerque.

También insistió en llamar al 911 ante la presencia de panales en viviendas, escuelas o espacios públicos, para que Bomberos o apicultores puedan trabajar sin riesgo para la población ni para los insectos. “Hay que dejar que sigan su rumbo. Las abejas son vitales para el ecosistema”, recordó.

Embed - DARIO FLORES BOMBERO DE PALPALÁ TJ

Castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Operativos.

Vacunación y registro de mascotas en San Salvador de Jujuy: el cronograma de la semana

Por  Claudio Serra

