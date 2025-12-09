martes 09 de diciembre de 2025

9 de diciembre de 2025 - 09:45
Extendido.

¿Vuelven las lluvias?, cómo va a seguir el clima en Jujuy esta semana

Tras el paso del fin de semana largo, el clima en Jujuy volverá a ser inestable. Te adelantamos el pronóstico para lo que resta de la semana.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
¿Vuelven las lluvias?, cómo va a seguir el clima en Jujuy esta semana

¿Vuelven las lluvias?, cómo va a seguir el clima en Jujuy esta semana

Después de un fin de semana variable, el clima en Jujuy se volverá inestable ya que será una semana marcada por las lluvias y el cielo inestable. Según el pronóstico de Meteored, hoy San Salvador de Jujuy tendrá una jornada soleada y cálida, con una temperatura máxima que alcanzará los 27°C y una mínima de 11°C. El viento soplará desde el sector este con velocidades que irán de 8 a 31 km/h, mientras que durante la mañana y el mediodía se mantendrá el cielo despejado, con sensación térmica en ascenso desde los 18°C a primera hora. Será un día estable, sin lluvias previstas y con condiciones ideales para actividades al aire libre.

En cuanto al miércoles, será una de las jornadas más húmedas, con un 70% de probabilidad de precipitaciones y unos 7 mm previstos, acompañados por temperaturas que irán de 14°C a 23°C.

El viento soplará desde el sector sur con velocidades entre 9 y 28 km/h.

Precipitaciones - Lluvias

Jueves y viernes: días lluviosos y más intensos

La inestabilidad se acentuaría el jueves 11, cuando se espera un 80% de probabilidad de lluvia y cerca de 7 mm acumulados, con una máxima de 24°C.

El viernes 12 será aún más intenso: Meteored indica un 90% de probabilidad de precipitaciones y alrededor de 12 mm, acompañados por una máxima de 26°C. El viento soplará entre 8 y 29 km/h, lo que podría generar momentos de marcada nubosidad.

Fin de semana con alivio, pero no del todo estable

El sábado 13 se presentará más calmo, aunque no completamente despejado. Habrá un 30% de probabilidad de lluvias, con máximas cercanas a los 27°C y vientos del sector norte.

En tanto, el domingo 14 será una jornada mayormente soleada y con un notable ascenso de temperatura, alcanzando los 30°C, sin previsión de lluvias.

Jujuy con sol
La semana comienza con altas temperaturas: cómo va a estar el clima en Jujuy

La semana comienza con altas temperaturas: cómo va a estar el clima en Jujuy

Lunes: vuelve la inestabilidad

El arranque de la próxima semana vuelve a mostrar condiciones inestables. Para el lunes 15, Meteored anticipa un 70% de probabilidad de precipitaciones con unos 5,2 mm previstos, y valores térmicos que oscilarán entre los 15°C y los 30°C.

