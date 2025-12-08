Cómo sigue el clima en Jujuy este feriado: extendido para toda la semana
El feriado comenzó con inestabilidad en gran parte de la provincia. Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que elclima en Jujuy se mantendrá inestable con una probabilidad de precipitación que va del 10% al 40%.
Durante la tarde y la noche se espera un cielo mayormente nublado, con muy baja chance de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre 16°C de mínima y 27°C de máxima. El viento se mantendrá suave, entre 13 y 22 km/h, rotando del sur durante la mañana, este por la tarde y norte por la noche.
Martes: ascienden las temperaturas
El martes se presentará más estable, con una mínima de 16°C y una máxima que alcanzará los 30°C.
Se prevén cielos mayormente nublados, pero sin probabilidad significativa de precipitaciones durante la mayor parte del día.
Miércoles con tormentas aisladas por la tarde
El miércoles traerá nuevamente condiciones inestables.
Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una mínima de 17°C.
Hacia la tarde y noche, aumenta la inestabilidad y se esperan tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación que suben al 10–40%.
La máxima llegará a 30°C, con vientos suaves del sudeste.
Jueves: vuelve la lluvia por la noche
El jueves continuará con un patrón similar:
Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una mínima de 19°C.
A partir de la tarde y la noche aumentan las chances de lluvias aisladas, nuevamente con probabilidades de 10–40%.
La máxima será de 27°C, con vientos leves del sur y sudeste.
Viernes: leve descenso de temperatura
Para el viernes se espera una jornada más fresca, con mínima de 16°C y máxima de 26°C.
El cielo se mantendrá mayormente cubierto, con chances moderadas de inestabilidad hacia la tarde y noche.
Fin de semana con clima variable
Para sábado y domingo, las temperaturas volverán a situarse entre 16°C de mínima y 27°C de máxima.
Se prevé nubosidad persistente, con alternancia entre momentos de sol débil y posibles chaparrones dispersos, aunque sin indicios de tormentas fuertes por el momento.