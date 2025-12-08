lunes 08 de diciembre de 2025

8 de diciembre de 2025 - 09:24
Pronóstico.

Cómo sigue el clima en Jujuy este feriado: extendido para toda la semana

Para este último feriado nacional el clima en Jujuy seguirá inestable y mayormente nublado. Te contamos cómo va a seguir la semana.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Cómo sigue el clima en Jujuy este feriado: extendido para toda la semana

Cómo sigue el clima en Jujuy este feriado: extendido para toda la semana

El feriado comenzó con inestabilidad en gran parte de la provincia. Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el clima en Jujuy se mantendrá inestable con una probabilidad de precipitación que va del 10% al 40%.

Durante la tarde y la noche se espera un cielo mayormente nublado, con muy baja chance de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre 16°C de mínima y 27°C de máxima. El viento se mantendrá suave, entre 13 y 22 km/h, rotando del sur durante la mañana, este por la tarde y norte por la noche.

Jujuy templado lluvia nublado.png
La semana comenzó con tiempo fresco: cuándo vuelve el calor a Jujuy

La semana comenzó con tiempo fresco: cuándo vuelve el calor a Jujuy

Martes: ascienden las temperaturas

El martes se presentará más estable, con una mínima de 16°C y una máxima que alcanzará los 30°C.

Se prevén cielos mayormente nublados, pero sin probabilidad significativa de precipitaciones durante la mayor parte del día.

Miércoles con tormentas aisladas por la tarde

El miércoles traerá nuevamente condiciones inestables.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una mínima de 17°C.

Hacia la tarde y noche, aumenta la inestabilidad y se esperan tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación que suben al 10–40%.

La máxima llegará a 30°C, con vientos suaves del sudeste.

Jueves: vuelve la lluvia por la noche

El jueves continuará con un patrón similar:

Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una mínima de 19°C.

A partir de la tarde y la noche aumentan las chances de lluvias aisladas, nuevamente con probabilidades de 10–40%.

La máxima será de 27°C, con vientos leves del sur y sudeste.

Viernes: leve descenso de temperatura

Para el viernes se espera una jornada más fresca, con mínima de 16°C y máxima de 26°C.

El cielo se mantendrá mayormente cubierto, con chances moderadas de inestabilidad hacia la tarde y noche.

Fin de semana con clima variable

Para sábado y domingo, las temperaturas volverán a situarse entre 16°C de mínima y 27°C de máxima.

Se prevé nubosidad persistente, con alternancia entre momentos de sol débil y posibles chaparrones dispersos, aunque sin indicios de tormentas fuertes por el momento.

Jujuy con sol
La semana comienza con altas temperaturas: cómo va a estar el clima en Jujuy

La semana comienza con altas temperaturas: cómo va a estar el clima en Jujuy

