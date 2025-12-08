La lista de futbolistas de Boca Juniors que se irán del club tras la eliminación

La eliminación en semifinales del Torneo Clausura volvió a sacudir los cimientos de Boca Juniors. No solo por haber quedado afuera ante un clásico rival, sino porque el rendimiento dejó muchas dudas puertas adentro.

En este contexto, Juan Román Riquelme ya tiene decisiones tomadas para 2026: habrá depuración del plantel y varias salidas confirmadas. El futuro del entrenador Claudio Úbeda, muy cuestionado por sus cambios ante Racing, también quedó en estudio.

Uno de los nombres ya desvinculados es Sergio Romero , quien dejó el club semanas atrás para firmar con Argentinos Juniors. A él se suma Cristian Lema , cuyo contrato expira a fin de año. Apartado del plantel profesional y con una extensa inactividad desde su lesión en 2024, el defensor no seguirá en la institución.

Otro futbolista que cerrará su etapa es Frank Fabra . Tras diez años en Boca, el lateral izquierdo colombiano decidió no renovar y en 2026 regresaría a su país. Esta temporada sumó apenas minutos en cuatro partidos oficiales y su salida ya estaba encaminada.

También está definida la partida de Ignacio Miramón: el club no hará uso de la opción de compra al Lille de Francia. El mediocampista disputó solo tres encuentros en el año y quedó relegado en la competencia interna.

Situaciones a resolver

Entre los casos abiertos aparece Javier García, cuyo contrato vence en diciembre. Aunque es el tercer arquero, su rol dentro del vestuario es muy valorado. Aún no está claro si seguirá como jugador, si ocupará otro puesto dentro de la estructura o si se retirará.

image Claudio Úbeda, DT de Boca Juniors.

Los laterales Luis Advíncula y Lucas Blondel también podrían buscar nuevos destinos si no son tenidos en cuenta para la temporada siguiente. El peruano tiene vínculo hasta 2026, mientras que Blondel, con contrato hasta 2027, incluso pidió jugar en Reserva para mantener ritmo.

La falta de continuidad también afecta a Nicolás Figal, Agustín Martegani y Lucas Janson, quienes serán evaluados por el cuerpo técnico de cara al próximo año. En paralelo, el club deberá iniciar en 2026 la negociación para renovar el contrato de Exequiel Zeballos, que vence en diciembre de ese año.

El caso más resonante es el de Edinson Cavani, quien cuenta con contrato vigente hasta fines de 2026, pero tiene la posibilidad de rescindir el 31 de diciembre. La continuidad del uruguayo dependerá exclusivamente de su voluntad: busca revancha en la Copa Libertadores.

Próximos pasos

Mientras se definen las salidas, desde el Consejo de Fútbol anticiparon que el club buscará reforzar la delantera en el mercado de pases. Será un verano intenso para Boca: con nombres importantes que se van, con otros que podrían prescindir continuidad y con un entrenador cuyo futuro todavía no está garantizado.