Racing finalista del Torneo Clausura tras ganarle a Boca por 1 a 0

La única emoción del encuentro llegó a los 75 minutos, cuando Gabriel Rojas envió un centro preciso que encontró la cabeza de Adrián “Maravilla” Martínez. El delantero ganó en el área y conectó un frentazo letal que dejó sin respuestas a Agustín Marchesín, sentenciando la clasificación académica.
Un duelo parejo y sin espacios
Durante gran parte del partido, ambos equipos disputaron un encuentro trabado, con pocas situaciones claras y mucho juego físico. Sin embargo, Racing fue el que más insistió y supo aprovechar su oportunidad en el tramo final. Boca buscó reaccionar después del gol, pero no logró quebrar el orden defensivo del visitante.
A la espera del rival en la final
Con esta victoria, Racing jugará la final del Torneo Clausura el próximo sábado, a las 21 horas, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Su rival saldrá del cruce entre Gimnasia y Estudiantes, que disputarán la otra semifinal este lunes.
La Academia va por una nueva estrella en el fútbol argentino y llega con confianza tras dar un golpe clave en uno de los escenarios más difíciles del país.