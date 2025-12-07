domingo 07 de diciembre de 2025

7 de diciembre de 2025 - 21:13
Bombonera.

Racing finalista del Torneo Clausura tras ganarle a Boca por 1 a 0

Con gol de Adrián Emmanuel "Maravilla" Martínez, Racing le ganó por 1 a 0 a Boca en la semifinal del torneo y en la Bombonera.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Racing finalista del Torneo Clausura tras ganarle a Boca por 1 a 0
Racing finalista del Torneo Clausura tras ganarle a Boca por 1 a 0

Racing finalista del Torneo Clausura tras ganarle a Boca por 1 a 0

El gol decisivo de Maravilla Martínez

La única emoción del encuentro llegó a los 75 minutos, cuando Gabriel Rojas envió un centro preciso que encontró la cabeza de Adrián “Maravilla” Martínez. El delantero ganó en el área y conectó un frentazo letal que dejó sin respuestas a Agustín Marchesín, sentenciando la clasificación académica.

Un duelo parejo y sin espacios

Durante gran parte del partido, ambos equipos disputaron un encuentro trabado, con pocas situaciones claras y mucho juego físico. Sin embargo, Racing fue el que más insistió y supo aprovechar su oportunidad en el tramo final. Boca buscó reaccionar después del gol, pero no logró quebrar el orden defensivo del visitante.

A la espera del rival en la final

Con esta victoria, Racing jugará la final del Torneo Clausura el próximo sábado, a las 21 horas, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Su rival saldrá del cruce entre Gimnasia y Estudiantes, que disputarán la otra semifinal este lunes.

La Academia va por una nueva estrella en el fútbol argentino y llega con confianza tras dar un golpe clave en uno de los escenarios más difíciles del país.

