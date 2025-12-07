Racing finalista del Torneo Clausura tras ganarle a Boca por 1 a 0

Racing logró una clasificación histórica a la final del Torneo Clausura después de vencer 1 a 0 a Boca Juniors en una Bombonera colmada y con clima de semifinal. El equipo de Gustavo Costas mostró solidez, paciencia y una gran disciplina táctica para imponerse en un partido cerrado y de mucha intensidad.

El gol decisivo de Maravilla Martínez La única emoción del encuentro llegó a los 75 minutos, cuando Gabriel Rojas envió un centro preciso que encontró la cabeza de Adrián "Maravilla" Martínez. El delantero ganó en el área y conectó un frentazo letal que dejó sin respuestas a Agustín Marchesín, sentenciando la clasificación académica.

Un duelo parejo y sin espacios Durante gran parte del partido, ambos equipos disputaron un encuentro trabado, con pocas situaciones claras y mucho juego físico. Sin embargo, Racing fue el que más insistió y supo aprovechar su oportunidad en el tramo final. Boca buscó reaccionar después del gol, pero no logró quebrar el orden defensivo del visitante.

A la espera del rival en la final Con esta victoria, Racing jugará la final del Torneo Clausura el próximo sábado, a las 21 horas, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Su rival saldrá del cruce entre Gimnasia y Estudiantes, que disputarán la otra semifinal este lunes.

La Academia va por una nueva estrella en el fútbol argentino y llega con confianza tras dar un golpe clave en uno de los escenarios más difíciles del país.

