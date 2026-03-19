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19 de marzo de 2026 - 11:35
País.

Encontraron a Esmeralda Pereyra López en Córdoba: "Es ella, está en buen estado"

El abuelo de Esmeralda Pereyra López confirmó que hallaron con vida a la niña de 2 años que era intensamente buscada en Córdoba.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
aparicion de Esmeralda en Cordoba
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"Fueron mis hijas y yerno para ver si es ella, pero está en buen estado. Supuestamente la dejaron personas en ese lugar, pero no lo sé. Es ella, es la bebé", relató totalmente conmovido el abuelo de la niña tras confirmar su hallazgo.

Posteriormente, el hallazgo de la niña fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal. Según detallaron, la menor estaba en un descampado cerca de su casa y en buen estado de salud.

Hallazgo de Esmeralda Pereyra López

En el predio donde la encontraron ya trabajan las autoridades de la Fiscalía de turno para determinar qué ocurrió con la niña. También fueron convocados sus familiares, que se reencontraron con Esmeralda tras largas horas sin saber de su paradero.

La menor estaba a unos 300 metros de su vivienda y en una zona que ya había sido rastrillada. Otro dato llamativo para la investigación sobre su paradero es que tampoco estaba deshidratada, lo que daría la pauta de que no estaba perdida.

Hipótesis de la investigación

Por ahora, la principal hipótesis de los investigadores es que alguien la tenía y la dejó ante gran el gran operativo policial en el lugar.

Esmeralda fue trasladada al Hospital Domingo Funes, en Santa María de Punilla, donde fue sometida a una serie de chequeos de rutina para corroborar su estado de salud. Llegó al centro de salud en ambulancia, acompañada por la fiscal, la madre y el padre. La niña solo tiene un raspón en las cejas.

hallazgo de Esmeralda en Córdoba

La búsqueda de Esmeralda

La búsqueda comenzó el miércoles, cerca de las 14.30, cuando la madre de Esmeralda descubrió la ausencia de su hija cuando cocinaba. Al momento de la desaparición, la nena estaba descalza y, aunque la puerta trasera habría estado abierta, ningún integrante del núcleo familiar la vio salir.

La mujer dio aviso a la Policía local de Cosquín, quienes tomaron inmediata intervención realizando rastrillajes en conjunto con personal de Bomberos Voluntarios y Brigadas Especiales del DUAR (Departamento Unidades de Alto Riesgo).

Poco después, se emitió la Alerta Sofía y todas las fuerzas de seguridad se pusieron a disposición de la búsqueda. La PFA dispuso controles vehiculares en las rutas de todo el país.

Esmeralda junto a su mamá

La búsqueda en Cosquín involucró a más de 90 efectivos de distintas áreas de la policía de Córdoba. A las tareas estuvieron afectados drones con detección de calor y equipos de la división canes, informó el Ministerio Público en un comunicado.

Pasadas las 11 de la mañana, las autoridades confirmaron el hallazgo de Esmeralda. Tras la noticia, la ministra de Seguridad de Nación, Alejandra Monteoliva, señaló: “Acabo de hablar con el Ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien me comunicó el hallazgo de Esmeralda. Ya está a salvo y con su familia”.

Embed - CASO ESMERALDA: MÁS DE 20 HORAS DESAPARECIDA, LA ENCONTRARON, HABLÓ EL FISCAL Y LA FAMILIA

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