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19 de marzo de 2026 - 12:10
Policiales.

Desaparición de Esmeralda Pereyra López en Córdoba: la madre apunta a un circo y crece la preocupación

Tania López contó cómo fueron los últimos momentos con su hija de 2 años y manifestó sus sospechas, mientras sigue activa la Alerta Sofía para dar con la menor.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La mamá de la nena desaparecida en Córdoba sospecha de un circo que estaba en la zona.

La mamá de la nena desaparecida en Córdoba sospecha de un circo que estaba en la zona.

En medio del operativo de búsqueda para dar con Esmeralda Pereyra López, la nena de 2 años desaparecida en Córdoba, su familia puso el foco en un circo que se encontraba en la zona. Tania López, madre de la menor, habló con los medios y relató que el circo se desarmó en las últimas horas y se habría dividido en tres grupos.

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“Me están diciendo que mi hija está ahí, en el medio de muchos niños. No sé qué circo es porque no conozco la zona. Es lo que dicen los vecinos”, señaló. Además, afirmó que no le permitieron ingresar para comprobar si la niña estaba allí.

Qué es la Alerta Sofía, el sistema de emergencia para localizar a Esmeralda Pereyra López en Córdoba.

"Me arrebataron mi hija", dijo la mama

Esta mañana, Tania volvió a pedir por su hija con angustia. “No tengo palabras para decir nada, estoy destrozada, no sé nada de mi hija, no tengo novedades”, expresó.

Además, relató cómo fueron los últimos momentos juntas: “Estaba ahí con ella, en un segundito fue... yo la había cambiado, le había sacado el pañal, fue un segundo que me arrebataron a mi hija. Estaba la puerta del patio abierta porque mi mamá estaba lavando ropa, pero no sé si me la sacaron del patio o la puerta de enfrente”.

Embed - Desaparición de Esmeralda Pereyra López en Córdoba

También destacó el acompañamiento del barrio en la búsqueda: “Ellos me dicen que me van a seguir ayudando a buscar a mi hija por donde sea; si tienen que cavar van a cavar donde sea”.

“Estoy destrozada, me duele el corazón, necesito encontrar a mi hija”, reiteró, y agregó: “Están por todos lados, andan los drones, pero no se sabe nada, a mi hija se la tragó la tierra”.

Hacia el final, hizo un pedido desesperado: “Lo único que quiero es que sigan compartiendo la foto de mi hija por todos lados, tiene que aparecer viva y sanita, no me dejen sola en esto, que todos los que tengan que intervenir lo hagan, no quiero quedarme sin mi bebé, sé que mi hija va a volver conmigo”.

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