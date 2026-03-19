Alerta Sofía: buscan a Esmeralda Pereyra López desaparecida en Córdoba

Un amplio operativo de búsqueda se realiza desde este miércoles en la ciudad de Cosquín, en la provincia de Córdoba , tras la desaparición de Esmeralda Marisa Pereyra López, una niña de dos años que vive en barrio San José Obrero.

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En la jornada de este jueves 19 de marzo, se activó la Alerta Sofía , por lo que solicitan colaborar con información llamando al 134.

La pequeña mide 60 cm. de estatura, es de tez trigueña, tiene pelo castaño claro y viste un body color gris.

Según informaron fuentes investigativas, la situación comenzó cuando Tania López, su madre de 24 años, se encontraba cocinando en su domicilio ubicado en calle Jacinto Piedra al 460. Alrededor de las 14.30, notó la ausencia de su hija.

De acuerdo a lo indicado, la mujer inició una búsqueda desesperada tanto en el interior de la vivienda como en los alrededores, pero no logró dar con la niña.

Minutos más tarde, cerca de las 16 horas, dio aviso a la Policía, lo que derivó en un amplio operativo de búsqueda en la zona, con la participación de brigadas especiales, el DUAR y Bomberos Voluntarios.

Pasadas las 19, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se hizo presente en la denominada “zona cero” para coordinar el operativo.

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La investigación

Por su parte, la fiscal Silvana Pen también se constituyó en el lugar y comenzó de inmediato con la toma de testimonios, además de ordenar las primeras medidas investigativas.

En ese marco, comisionados recorren el sector en busca de cámaras de seguridad que permitan reconstruir los movimientos en la zona y aportar información clave. También avanzan con entrevistas a vecinos de viviendas cercanas.

El foco de la investigación está puesto en determinar cuándo fue la última vez que se vio a la niña y si alguna persona se acercó al domicilio.

Asimismo, efectivos policiales realizan rastrillajes en las inmediaciones, incluyendo el río cercano a la vivienda, según indicaron fuentes de Seguridad.

Por el momento, no hay hipótesis confirmadas. En paralelo, se intenta contactar al padre de la menor, quien, de acuerdo a fuentes de la investigación, sería personal militar en servicio.