Tras la derrota de Boca ante a Racing, se confirmó que River jugará la Copa Sudamericana

River jugará la Copa Sudamericana 2026 tras la derrota de Boca.

Boca quedó afuera del Torneo Clausura tras caer 1-0 frente a Racing y despedirá la temporada sin consagraciones. Aun así, el equipo dirigido por Úbeda garantizó su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 al finalizar segundo en la tabla de clasificación anual.

En ese escenario, River terminó siendo el principal damnificado de la jornada, ya que no obtuvo del Xeneize el resultado que necesitaba para acceder a la Libertadores.

River jugará la Copa Sudamericana 2026. Las opciones que había para que River clasifique a la Copa Libertadores Al no generarse un lugar extra en la tabla acumulada por la caída de Boca, el conjunto de Núñez deberá conformarse con jugar la Copa Sudamericana el próximo año.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo finalizó la temporada en la cuarta posición de la tabla anual, y dependía de que alguno de cuatro clubes —Boca, Rosario Central, Argentinos Juniors o Lanús— se metiera en la definición para habilitarle la plaza necesaria rumbo al certamen continental más prestigioso. Sin embargo, todos quedaron fuera antes del partido decisivo, dejando al Millonario sin alternativas.

Un exjugador de River prefiere disputar la Copa Sudamericana y que Boca no salga campeón. River no participaba de la Copa Sudamericana desde 2015, edición en la que avanzó hasta las semifinales y luego fue eliminado por Huracán. Un año antes, el club había conquistado el trofeo tras superar a Atlético Nacional de Colombia en la final. Comienza la depuración en River Plate. Con este desenlace, River quedará fuera de la Copa Libertadores por primera vez desde 2014, poniendo fin a una racha de más de diez años compitiendo de manera consecutiva en el certamen. Durante ese período, el club conquistó dos campeonatos (2015 y 2018) y disputó una final en 2019.

