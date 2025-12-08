lunes 08 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de diciembre de 2025 - 10:28
Fútbol argentino.

Tras la derrota de Boca ante a Racing, se confirmó que River jugará la Copa Sudamericana

River perdió toda chance de participar en la próxima Copa Libertadores tras la caída de Boca. Ahora, Gallardo depura el plantel de cara al 2026.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
River jugará la Copa Sudamericana 2026 tras la derrota de Boca.

River jugará la Copa Sudamericana 2026 tras la derrota de Boca.

Boca quedó afuera del Torneo Clausura tras caer 1-0 frente a Racing y despedirá la temporada sin consagraciones. Aun así, el equipo dirigido por Úbeda garantizó su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 al finalizar segundo en la tabla de clasificación anual.

Lee además
Comienza la depuración en River Plate.
Fútbol.

River empieza a depurar el plantel: los cambios que piensa Gallardo para el 2026
Boca Juniorsy River Plate se despegaron del título que AFA le dio a Rosario Central
Polémica.

Boca Juniors y River Plate se despegaron del título que AFA le dio a Rosario Central

En ese escenario, River terminó siendo el principal damnificado de la jornada, ya que no obtuvo del Xeneize el resultado que necesitaba para acceder a la Libertadores.

River jugará la Copa Sudamericana 2026.

Las opciones que había para que River clasifique a la Copa Libertadores

Al no generarse un lugar extra en la tabla acumulada por la caída de Boca, el conjunto de Núñez deberá conformarse con jugar la Copa Sudamericana el próximo año.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo finalizó la temporada en la cuarta posición de la tabla anual, y dependía de que alguno de cuatro clubes —Boca, Rosario Central, Argentinos Juniors o Lanús— se metiera en la definición para habilitarle la plaza necesaria rumbo al certamen continental más prestigioso. Sin embargo, todos quedaron fuera antes del partido decisivo, dejando al Millonario sin alternativas.

Un exjugador de River prefiere disputar la Copa Sudamericana y que Boca no salga campeón.

River no participaba de la Copa Sudamericana desde 2015, edición en la que avanzó hasta las semifinales y luego fue eliminado por Huracán. Un año antes, el club había conquistado el trofeo tras superar a Atlético Nacional de Colombia en la final.

Comienza la depuración en River Plate.

Con este desenlace, River quedará fuera de la Copa Libertadores por primera vez desde 2014, poniendo fin a una racha de más de diez años compitiendo de manera consecutiva en el certamen. Durante ese período, el club conquistó dos campeonatos (2015 y 2018) y disputó una final en 2019.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

River empieza a depurar el plantel: los cambios que piensa Gallardo para el 2026

Boca Juniors y River Plate se despegaron del título que AFA le dio a Rosario Central

Limpieza en River: cuáles son los jugadores que no estarán en el plantel de Marcelo Gallardo 2026

Racing finalista del Torneo Clausura tras ganarle a Boca por 1 a 0

Torneo Regional Amateur: todos los clasificados y los cruces que se vienen

Lo que se lee ahora
Boca quedó afuera ante Racing.
Fútbol.

La lista de futbolistas de Boca Juniors que se irán del club tras la eliminación

Por  Federico Franco

Las más leídas

Hoy ese celebra el Día de la Virgen Inmaculada Concepción de María
Devoción.

Hoy se celebra el Día de la Virgen Inmaculada Concepción de María

Así funcionarán los servicios municipales este lunes feriado en San Salvador de Jujuy
Atención.

Feriado en San Salvador de Jujuy: cómo funcionan los servicios este lunes

Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de todos
Tragedia.

Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de la comunidad

Boca quedó afuera ante Racing.
Fútbol.

La lista de futbolistas de Boca Juniors que se irán del club tras la eliminación

Sigue la campaña de castración masiva y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy
Cronograma.

Sigue la campaña de castración masiva y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel