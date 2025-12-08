Torneo Regional Amateur: todos los clasificados y los cruces que se vienen

Se cerraron con los partidos de vuelta de las series una nueva fase del Torneo Regional Amateur, y ya quedaron los clasificados para la fase siguiente. Talleres de Perico, Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro son los equipos de Jujuy que siguen en carrera.
Talleres de Perico se quedó con la serie ante Monterrico Sur. Luego de caer 1 a 0 en la ida, el Expresó venció 3 a 0 al equipo de esa ciudad. El choque se disputó en el estadio "Plinio Zabala". Rivero y Ríos en el primer tiempo y el propio Rivero en el segundo, fueron los goleadores.
Atlético San Pedro avanzó a la tercera fase tras imponerse por 4 a 2 en la tanda de penales frente a República de Castañares de Salta, en el partido de vuelta disputado en el estadio “Visera de Cemento”. En los 90 minutos, terminó 1 a 1, como en el duelo de ida.
También Altos Hornos Zapla sigue en carrera luego de eliminar a Deportivo Luján. El Merengue selló la clasificación al golear al Granate 4 a 1 en el estadio "Emilio Fabrizzi". En la ida había ganado 3 a 0. Los goles fueron anotados por Nahuel Carral (Z), Ulises Virreyra (Z), Hernán Vargas, Alejandro Bárcena (L) y Facundo Mateo (Z).
Los cruces del Torneo Regional Amateur
Tras los resultados obtenidos, Altos Hornos Zapla enfrentará a Talleres de Perico, mientras que Atlético San Pedro se enfrentará a Sportivo Pocitos. Los partidos se jugarán en los dos fines de semana que viene para luego hacer un parate hasta el 4 de enero.