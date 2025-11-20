jueves 20 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 - 08:28
Descanso.

A qué hora llegan las lluvias: cómo va a estar el clima en Jujuy el fin de semana largo

Para aquellos que tengan la posibilidad de descansar este fin de semana largo, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el clima en Jujuy será variable.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Llega el último fin de semana XXL del año: cómo va a estar el clima en Jujuy

Llega el último fin de semana XXL del año: cómo va a estar el clima en Jujuy

Uno de los últimos fines de semana XXL de 2025 está a la vuelta de la esquina y muchos jujeños ya planean escapadas, actividades al aire libre o simplemente aprovechar el descanso prolongado. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo mostrará variabilidad, con jornadas calurosas, intervalos de nubosidad y la presencia de chaparrones y tormentas aisladas en distintos momentos. Te adelantamos cómo va a estar el clima en Jujuy.

Jueves: inicio cálido y con tormentas nocturnas

El jueves comienza con cielo ligeramente nublado, una mínima de 16°C y una máxima que alcanzará los 30°C.

Durante la mañana y la tarde el tiempo se mantendrá parcialmente nublado, pero hacia la noche el SMN anticipa tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación del 10 al 40%.

Viernes: mañana inestable y tarde mayormente nublada

El viernes, ya con el fin de semana XXL en marcha, tendrá un comportamiento variado:

  • Mínima: 18°C

  • Máxima: 24°C

Por la madrugada estará parcialmente nublado, pero hacia la mañana se prevén tormentas, con una probabilidad de lluvias de 40 a 70%. Durante la tarde y noche el cielo permanecerá mayormente nublado, aunque sin precipitaciones significativas.

Sábado: chaparrones en gran parte del día

Para el sábado el SMN advierte una jornada mayormente húmeda:

  • Mínima: 15°C

  • Máxima: 24°C

Tanto en la madrugada/mañana como en la tarde/noche se esperan chaparrones, con probabilidades que oscilan entre el 10 y el 40%.

El viento será leve a moderado, rotando del sudoeste al noreste hacia la noche.

Llega el último fin de semana XXL del año: cómo va a estar el clima en Jujuy
Llega el último fin de semana XXL del año: cómo va a estar el clima en Jujuy

Llega el último fin de semana XXL del año: cómo va a estar el clima en Jujuy

Domingo: calor y tormentas aisladas por la noche

El domingo será el día más caluroso hasta el momento del fin de semana largo:

  • Mínima: 20°C

  • Máxima: 33°C

La mañana comenzará con cielo mayormente nublado, pero hacia la tarde y noche regresarán las tormentas aisladas, con posibilidad de lluvias entre el 10 y el 40%.

El viento soplará del norte durante gran parte de la jornada.

Lunes: vuelve el sol y sube la temperatura

El lunes, que cerrará el fin de semana extra largo, traerá algo de alivio respecto a la inestabilidad de los días previos.

  • Mínima: 20°C

  • Máxima: 34°C

La mañana será algo nublada, con 0% de probabilidad de lluvia, mientras que durante la tarde el cielo se presentará mayormente nublado, pero sin precipitaciones relevantes.

Se anticipa un ambiente caluroso y con vientos débiles del sur y luego del norte.

