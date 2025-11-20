A qué hora llegan las lluvias: cómo va a estar el clima en Jujuy el fin de semana largo

Llega el último fin de semana XXL del año: cómo va a estar el clima en Jujuy
Uno de los últimos fines de semana XXL de 2025 está a la vuelta de la esquina y muchos jujeños ya planean escapadas, actividades al aire libre o simplemente aprovechar el descanso prolongado. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo mostrará variabilidad, con jornadas calurosas, intervalos de nubosidad y la presencia de chaparrones y tormentas aisladas en distintos momentos. Te adelantamos cómo va a estar el clima en Jujuy.
El jueves comienza con cielo ligeramente nublado, una mínima de 16°C y una máxima que alcanzará los 30°C.
Durante la mañana y la tarde el tiempo se mantendrá parcialmente nublado, pero hacia la noche el SMN anticipa tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación del 10 al 40%.
Viernes: mañana inestable y tarde mayormente nublada
El viernes, ya con el fin de semana XXL en marcha, tendrá un comportamiento variado:
Mínima: 18°C
Máxima: 24°C
Por la madrugada estará parcialmente nublado, pero hacia la mañana se prevén tormentas, con una probabilidad de lluvias de 40 a 70%. Durante la tarde y noche el cielo permanecerá mayormente nublado, aunque sin precipitaciones significativas.
Sábado: chaparrones en gran parte del día
Para el sábado el SMN advierte una jornada mayormente húmeda:
Mínima: 15°C
Máxima: 24°C
Tanto en la madrugada/mañana como en la tarde/noche se esperan chaparrones, con probabilidades que oscilan entre el 10 y el 40%.
El viento será leve a moderado, rotando del sudoeste al noreste hacia la noche.
Domingo: calor y tormentas aisladas por la noche
El domingo será el día más caluroso hasta el momento del fin de semana largo:
Mínima: 20°C
Máxima: 33°C
La mañana comenzará con cielo mayormente nublado, pero hacia la tarde y noche regresarán las tormentas aisladas, con posibilidad de lluvias entre el 10 y el 40%.
El viento soplará del norte durante gran parte de la jornada.
Lunes: vuelve el sol y sube la temperatura
El lunes, que cerrará el fin de semana extra largo, traerá algo de alivio respecto a la inestabilidad de los días previos.
Mínima: 20°C
Máxima: 34°C
La mañana será algo nublada, con 0% de probabilidad de lluvia, mientras que durante la tarde el cielo se presentará mayormente nublado, pero sin precipitaciones relevantes.
Se anticipa un ambiente caluroso y con vientos débiles del sur y luego del norte.