Oriana Vaca Siufi fue elegida Reina Provincial del Carnaval de Jujuy 2026

La joven Oriana Vaca Siufi fue coronada como Reina Provincial del Carnaval de Jujuy 2026, marcando el inicio oficial de las celebraciones en toda la provincia jujeña. La elección se llevó a cabo en una jornada festiva que reunió a comparseros, autoridades y vecinos para dar apertura a uno de los eventos más emblemáticos del calendario cultural regional.

Vaca Siufi representó a la comparsa E-Yará, una de las agrupaciones destacadas dentro de los corsos sampedreños. Su elección implica no solo asumir la corona sino también convertirse en embajadora de las distintas festividades que se desarrollarán en las próximas semanas, incluyendo desfiles, shows y actividades tradicionales que forman parte del carnaval jujeño.

image Oriana Vaca Siufi fue elegida Reina Provincial del Carnaval La coronación de la Reina Provincial suele ser el acto que da inicio a un amplio calendario de eventos que comprenden los corsos, la música, la danza y las expresiones populares que caracterizan al Carnaval de Jujuy. Participan comparsas de diversas localidades, y la fiesta se prolonga con intensidad hasta marzo, con actividades para todas las edades y públicos. image Este nombramiento también resalta la importancia que tiene el carnaval en el noroeste argentino, donde cada comunidad aporta su identidad cultural a la fiesta mediante tradiciones ancestrales, bailes y rituales que conjugan historia y celebración popular.

