Oriana Vaca Siufi fue elegida Reina Provincial del Carnaval de Jujuy 2026
Oriana Vaca Siufi, representante de la comparsa E-Yará, fue elegida Reina Provincial del Carnaval de Jujuy 2026, en una fiesta que marca el inicio de los corsos y las celebraciones carnestolendas en la provincia.
La joven Oriana Vaca Siufi fue coronada como Reina Provincial del Carnaval de Jujuy 2026, marcando el inicio oficial de las celebraciones en toda la provincia jujeña. La elección se llevó a cabo en una jornada festiva que reunió a comparseros, autoridades y vecinos para dar apertura a uno de los eventos más emblemáticos del calendario cultural regional.
La coronación de la Reina Provincial suele ser el acto que da inicio a un amplio calendario de eventos que comprenden los corsos, la música, la danza y las expresiones populares que caracterizan al Carnaval de Jujuy. Participan comparsas de diversas localidades, y la fiesta se prolonga con intensidad hasta marzo, con actividades para todas las edades y públicos.
Este nombramiento también resalta la importancia que tiene el carnaval en el noroeste argentino, donde cada comunidad aporta su identidad cultural a la fiesta mediante tradiciones ancestrales, bailes y rituales que conjugan historia y celebración popular.