El Gobierno presentará hoy las reformas en el Congreso y llamó a sesiones extraordinarias

El Gobierno Nacional presentará este martes las reformas que busca aprobar en el Congreso y comienza a planificar la estrategia legislativa para conseguir ese objetivo. En primer lugar, se publicó en el Boletín Oficial el llamado a extraordinarias, que ya fue firmado la semana pasada por el presidente, Javier Milei.

Reformas que va a presentar el Gobierno Nacional El temario que envió el Poder Ejecutivo incluye el Presupuesto 2026, l a ley de inocencia fiscal, la modernización laboral, los cambios en de la norma de Glaciares, la reforma del Código Penal y un último proyecto que llamó la atención: el “Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria”.

Se trata de una iniciativa que la gestión del presidente Javier Milei tenía en carpeta desde hacía tiempo y que, principalmente, establece un marco jurídico específico para prohibir que los funcionarios de alto rango emitan para cubrir el déficit.

image Varias de estas medidas fueron discutidas por el Consejo de Mayo, que volverá a reunirse a las 13:30 en la Casa Rosada, justamente, para acordar los puntos que faltan de algunos de estos textos y elaborar el informe final.

El cuerpo está integrado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada (UCR), por la Cámara Alta; al diputado Cristian Ritondo (PRO), por la Cámara Baja; Gerardo Martínez, por la CGT, y el titular de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado. Este 26 de octubre los argentinos deberán volver a las urnas para renovar el Congreso de la Nación. Los proyectos en agenda para sesiones extraordinarias El plazo de sesiones extraordinarias abarca desde el 10 de diciembre hasta el 30 del mismo mes, focalizando la actividad legislativa en proyectos “de urgente tratamiento”, de acuerdo con el anexo adjunto al Decreto 865/2025.



Una de las iniciativas más relevantes será el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026, que establece los recursos y gastos del Estado para el año siguiente, siendo un punto determinante para la planificación financiera y de políticas públicas. El Congreso también deberá abocarse a la discusión de la Ley de Inocencia Fiscal, un proyecto orientado a modificar el régimen impositivo vigente, así como la denominada Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, impulsada como parte de los grandes lineamientos económicos trazados por la gestión de Milei. Otro de los puntos centrales es el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, cuyo texto será enviado por el Poder Ejecutivo Nacional para su consideración. La reforma busca actualizar el marco regulatorio del empleo, generando debates sobre flexibilización y derechos laborales. image En materia judicial, el temario extraordinario incorpora la propuesta de Reforma del Código Penal, que prevé ajustar definiciones y penas para diversos delitos conforme a los estándares contemporáneos reclamados por el Poder Ejecutivo.





El paquete de temas incluye además el Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que revisa la Ley 26.639 vigente. Las autoridades ambientales advirtieron sobre el impacto potencial de estas modificaciones en la protección de los ecosistemas de alta montaña.

