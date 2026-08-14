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14 de agosto de 2026 - 10:32
Deportes.

El piloto jujeño Adolfo Serna se subió al podio en Tucumán: "Me hubiera gustado ganar la carrera"

El piloto jujeño de 12 años debutó en la categoría Rotax y terminó tercero en Tucumán. Su papá destacó el esfuerzo para competir.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Adolfo Serna (1)

El piloto jujeño Adolfo Serna debutó en la categoría Rotax y terminó tercero en una carrera disputada en Tucumán. Con 12 años, logró subirse al podio en el campeonato tucumano de asfalto y, aunque valoró el resultado, fue sincero sobre lo que esperaba: “Me hubiera gustado ganar la carrera”.

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La competencia forma parte de una propuesta regional que busca que pilotos de Salta, Jujuy y Tucumán tengan más roce y puedan entrenar sin depender únicamente de viajes a Buenos Aires.

El debut de Adolfo Serna en Tucumán

Adolfo contó que fue “una carrera muy ceñida” y que durante los entrenamientos trabajaron mucho en encontrar los tiempos, sin desesperarse por ir directamente a la punta. También habló de lo que siente cada vez que se sube al karting. Dijo que no tiene miedo, pero sí nervios, algo que considera normal en cualquier deporte.

No me da miedo, siempre me dan nervios, lo mismo pasa cuando hacés cualquier deporte, los nervios nunca se pierden en una carrera. No me da miedo, siempre me dan nervios, lo mismo pasa cuando hacés cualquier deporte, los nervios nunca se pierden en una carrera.

Sobre el resultado, el piloto jujeño remarcó que una competencia no termina hasta que baja la bandera y que siempre se puede intentar presionar al rival. Para él, quedar cerca también marca el camino: sabe que tiene potencial, pero que debe seguir entrenando.

“Cuando vos sabés que diste todo y quedaste ahí y sabés el potencial que tenés, hay que entrenar más”, agregó el deportista jujeño.

El esfuerzo de competir desde Jujuy

Carlos Serna, papá y manager de Adolfo, explicó que en Tucumán se armó el campeonato de asfalto después de muchos años sin una competencia de este tipo. En ese marco, surgió la categoría Rotax, una alternativa para que los pilotos del NOA puedan competir más cerca.

La invitación había llegado meses atrás y finalmente decidieron aprovecharla. Para la familia, competir desde Jujuy implica disciplina, entrenamiento y un esfuerzo económico constante.

Estamos lejos y nos cuesta todo el doble. Estamos lejos y nos cuesta todo el doble.

Carlos remarcó que ponerse a nivel no es sencillo, porque entrenan todo el tiempo y el presupuesto es complicado. Por eso, cada oportunidad en la región representa una posibilidad importante para que Adolfo siga creciendo.

“Cuando hay este tipo de posibilidades hay que aprovecharlas”.

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