Barracas Central vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 2 del Clausura se jugará el próximo miércoles 29 de julio a las 14:30 (hora Argentina).
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El duelo correspondiente a la fecha 2 del Clausura se jugará el próximo miércoles 29 de julio a las 14:30 (hora Argentina).
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Barracas Central derrotó por 1 a 0 a River Plate en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.
Aldosivi sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Defensa y Justicia..
Las últimas 4 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 28 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y firmaron un empate en 0.
El árbitro designado para el encuentro es Sebastián Zunino.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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