Barracas Central vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

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El duelo correspondiente a la fecha 2 del Clausura se jugará el próximo miércoles 29 de julio a las 14:30 (hora Argentina).

Así llegan Barracas Central y Aldosivi El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura Barracas Central derrotó por 1 a 0 a River Plate en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura Aldosivi sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Defensa y Justicia..

Las últimas 4 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 28 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y firmaron un empate en 0. El árbitro designado para el encuentro es Sebastián Zunino.

Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 3: vs Dep. Riestra: 2 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura Fecha 3: vs Gimnasia: 2 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar Horario Barracas Central y Aldosivi, según país Argentina: 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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