Independiente vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

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Newell`s e Independiente se enfrentarán en la Caldera del Diablo el próximo jueves 30 de julio desde las 21:15 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 2 del Clausura.

Así llegan Independiente y Newell`s Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura Independiente venció por 2-0 a Estudiantes.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura Newell`s viene de un triunfo 1 a 0 frente a Talleres.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 27 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y sellaron un empate en 1. Pablo Echavarría fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura Fecha 3: vs Vélez: 3 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura Fecha 3: vs Boca Juniors: 2 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar Horario Independiente y Newell`s, según país Argentina: 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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