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27 de julio de 2026 - 09:02
Liga Profesional

Central Córdoba (SE) vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

Toda la previa del duelo entre Central Córdoba (SE) y Atlético Tucumán. El partido se jugará en el estadio Único Madre de Ciudades el jueves 30 de julio a las 21:15 (hora Argentina). Será arbitrado por Andrés Merlos.

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Central Córdoba (SE) vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Central Córdoba (SE) y Atlético Tucumán correspondiente a la fecha 2 se disputará en el estadio Único Madre de Ciudades desde las 21:15 (hora Argentina), el jueves 30 de julio.

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Así llegan Central Córdoba (SE) y Atlético Tucumán

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura

Central Córdoba (SE) buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Gimnasia (Mendoza).

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Atlético Tucumán igualó 0-0 el juego frente a Independiente Riv. (M)..

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 27 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 0-0.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Andrés Merlos.


Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 3: vs San Lorenzo: 3 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 3: vs Huracán: 3 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Horario Central Córdoba (SE) y Atlético Tucumán, según país
  • Argentina: 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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