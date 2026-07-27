Central Córdoba (SE) vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Clausura

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El duelo entre Central Córdoba (SE) y Atlético Tucumán correspondiente a la fecha 2 se disputará en el estadio Único Madre de Ciudades desde las 21:15 (hora Argentina), el jueves 30 de julio.

Así llegan Central Córdoba (SE) y Atlético Tucumán Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura Central Córdoba (SE) buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Gimnasia (Mendoza).

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura En la jornada anterior, Atlético Tucumán igualó 0-0 el juego frente a Independiente Riv. (M)..

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 27 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 0-0. El juez seleccionado para supervisar el partido es Andrés Merlos.

Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura Fecha 3: vs San Lorenzo: 3 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura Fecha 3: vs Huracán: 3 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar Horario Central Córdoba (SE) y Atlético Tucumán, según país Argentina: 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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