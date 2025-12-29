A qué hora vuelven a funcionar los colectivos urbanos en San Salvador de Jujuy

Colectivos de San Salvador de Jujuy.

Con motivo de los festejos por la llegada del Año Nuevo, el sistema de transporte urbano de pasajeros de San Salvador de Jujuy contará con un esquema especial de funcionamiento. La medida busca acompañar la dinámica de la ciudad durante una jornada marcada por reuniones familiares, compras de último momento y traslados hacia distintos puntos de la capital.

Desde el área correspondiente se informó que el servicio sufrirá modificaciones tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero, con el objetivo de permitir que trabajadores y usuarios puedan organizar sus desplazamientos con anticipación.

Cómo funcionará el transporte urbano el 31 de diciembre Durante la jornada del miércoles 31 de diciembre, los colectivos urbanos circularán con normalidad hasta las 21 horas. Este horario permitirá cubrir la demanda habitual de quienes realizan compras, regresan a sus hogares o se trasladan hacia reuniones familiares previas a la celebración de Año Nuevo.

Las empresas prestadoras mantendrán las frecuencias habituales hasta ese horario, momento en el cual se interrumpirá el servicio en todas las líneas que operan dentro del ejido urbano de San Salvador de Jujuy.

Servicio previsto para el 1 de enero El jueves 1 de enero, el transporte urbano retomará su actividad a partir de las 17 horas. Desde ese momento, las unidades comenzarán a circular de manera progresiva, restableciendo los recorridos habituales en los distintos sectores de la ciudad. Este esquema busca garantizar el traslado de vecinos durante la tarde y noche del primer día del año, teniendo en cuenta la reducción de la actividad general durante las primeras horas de la jornada.

