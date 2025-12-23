martes 23 de diciembre de 2025

23 de diciembre de 2025 - 20:47
Atención.

Horario especial de colectivos de San Salvador de Jujuy a Palpalá para este miércoles 24

Las empresas de colectivos desde San Salvador de Jujuy mantienen servicios especiales para Nochebuena, con el último despacho desde autopista a las 22 hs.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Horarios especiales del transporte urbano para nochebuena.

En Nochebuena el transporte urbano de pasajeros de Jujuy modifica su horario habitual por esta fecha especial. Vecinos de Palpalá deben planificar su regreso con diferentes empresas es por eso que a continuación te detallamos a qué hora es el último recorrido.

Recordar que el día jueves 25 no habrá servicio de colectivos por Navidad.

Servicios desde autopista

Tres empresas cubren el recorrido habitual entre San Salvador de Jujuy y Palpalá, destacando Pal Bus y General Savio, las más utilizadas por los vecinos. El último colectivo desde autopista sale a las 22 hs, permitiendo retornos hasta última hora de la tarde.

Horarios de regreso por línea

  • Línea 18 de noviembre: último colectivo a las 22 hs.

  • Línea Carolina: último a las 21:45 hs.

  • Línea 23 de agosto: último a las 21:40 hs.

  • Línea Florida: última a las 21:45 hs.

  • Línea Antártida Argentina: última a las 21:45 hs.

  • Línea Constitución: último a las 21:35 hs.

  • Línea La Merced: última a las 21:25 hs.

coelctivos

colectivos nochebuena palpala

