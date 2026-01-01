Asueto el 2 de enero en Jujuy: a quiénes contempla y cómo serán las actividades

Asueto en Jujuy este viernes 2 de enero

Siguiendo con las celebraciones correspondientes al Año Nuevo, este viernes 2 de enero del 2026 la Administración Pública Provincial tendrá asueto en la provincia de Jujuy.

A quiénes abarca el asueto del 2 de enero en Jujuy El decreto provincial establece que el viernes 2 de enero de 2026 serán asueto administrativo en todo el territorio jujeño para el personal de la Administración Pública Provincial.

Cabe destacar que dicha no modificará el esquema de bancos, comercios ni estaciones de servicio, que pueden trabajar como un día hábil habitual, salvo decisiones particulares de cada empresa o cadena. En tanto, esto no ocurre con la Administración Nacional, ya que el presidente, Javier Milei, emitió asuetos unicamente para los miércoles 24 y 31 de diciembre.

casa de gobierno de jujuy Por qué se decidió el asueto en Jujuy para el 2 de enero Desde el Gobierno provincial explicaron que la decisión apunta a "facilitar el encuentro familiar" y darle a los trabajadores estatales la posibilidad de extender el descanso correspondiente a Año Nuevo.

Qué tener en cuenta para el viernes 2 de enero en Jujuy Para este viernes 2, los jujeños deben considerar que: Las oficinas de la Administración Pública Provincial no atenderán al público (salvo servicios esenciales).

Habrá guardias mínimas en hospitales, comisarías y organismos de emergencia.

Los bancos, comercios y el sector privado en general pueden trabajar normalmente, según lo que decida cada empleador. Para trámites urgentes, se recomienda consultar previamente horarios o canales de atención virtual de cada organismo y, si es posible, reprogramar gestiones administrativas para la semana siguiente.

