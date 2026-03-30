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30 de marzo de 2026 - 10:42
Jujuy.

Más de 200 mil personas llegaron a Tumbaya por la Virgen de Punta Corral

La devoción por la Virgen de Punta Corral volvió a movilizar a miles de personas hacia Tumbaya, donde solo el domingo recibió a unas 120 mil personas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Más de 200 mil personas llegaron a Tumbaya por la Virgen de Punta Corral

Más de 200 mil personas llegaron a Tumbaya por la Virgen de Punta Corral

La fe volvió a reunir a una multitud en Tumbaya durante la peregrinación en honor a la Virgen de Punta Corral, una de las expresiones religiosas más conmovedoras y convocantes de Jujuy. Según los datos preliminares brindados por la Policía de la Provincia, entre el miércoles y el domingo llegaron al lugar más de 200 mil personas para participar de las actividades y rendir homenaje a la Mamita del Cerro.

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La comisario Lorena Choque, del área de Prensa de la Policía, explicó que la mayor concentración se registró durante la jornada del domingo, en el marco de la tradicional bajada de la imagen. “Por el servicio de peregrinación a Punta Corral se estima que desde el día miércoles, implementado el dispositivo hasta la fecha del día de ayer, unos 200 mil feligreses y con la mayor concentración lo tuvimos el día de ayer que se estimó un número de 120 mil feligreses”, señaló.

"Unos 200 mil feligreses y con la mayor concentración en el día de ayer con 120 mil feligreses” "Unos 200 mil feligreses y con la mayor concentración en el día de ayer con 120 mil feligreses”

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La mayor convocatoria se dio en la bajada de la Virgen

Como ocurre cada año, el momento más esperado fue el descenso de la Virgen de Copacabana de Punta Corral hacia Tumbaya, una escena cargada de emoción, música de sikuris, promesas y agradecimiento.

En ese contexto, la Policía estimó que solo durante la jornada del domingo se concentraron cerca de 120 mil personas, en una postal que volvió a mostrar la magnitud de esta manifestación de fe popular, que convoca a jujeños y visitantes de distintos puntos del país.

De todos modos, Choque aclaró que todavía se trata de datos en elaboración. “Los números definitivos estarán el día miércoles”, indicó, aunque remarcó que por ahora se manejan cifras provisorias que ya permiten dimensionar la enorme participación de fieles.

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Un operativo con 900 efectivos y sin hechos graves

Para acompañar el movimiento de peregrinos y garantizar el orden durante las jornadas centrales, se desplegó un importante operativo de seguridad. Según detalló la comisario, hasta el domingo hubo un total de 900 efectivos afectados al dispositivo.

En el trabajo participaron distintas áreas de la fuerza y organismos de asistencia, entre ellos la Unidad Regional 3, Unidad Ciclística, Policía Vial, SAME y Defensa Civil.

La funcionaria destacó además que el operativo se desarrolló sin incidentes de relevancia. “Gracias a Dios no tuvimos novedades de relevancia”, sostuvo. También explicó que durante la cobertura hubo intervenciones por situaciones menores: “Tuvimos que auxiliar pequeños incidentes, nada de gravedad”.

“Gracias a Dios no tuvimos novedades de relevancia” “Gracias a Dios no tuvimos novedades de relevancia”

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