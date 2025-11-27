jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 17:06
Mendoza.

Duro mensaje de la madre de Nataniel Guzmán contra el fiscal propuesto como jefe: "Es un inútil"

Proponen al fiscal de la causa Nataniel Guzmán como Jefe de fiscales en Mendoza, y la madre del jujeño estalló: “Es un premio a la impunidad".

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Silvia Saavedra, madre de Nataniel Guzmán, el jujeño desaparecido en Mendoza hace 34 meses, presentó un pedido de impugnación al ascenso de Gustavo Pirrello, el fiscal que investiga la causa de la desaparición de su hijo.

Pirrello fue propuesto por el Ejecutivo provincial para la Jefatura de Fiscales en lo Penal en esa provincia, pero Saavedra alegando la falta de respuestas y ausencia total de avances en el expediente, asegura que no está capacitado.

El gobernador Alfredo Cornejo ya elevó al Senado los pliegos para ocupar dos cargos en la Cámara Penal de la Primera Circunscripción, vacantes que surgen por una muerte reciente y la creación de un nuevo puesto, y que serían para Gustavo Pirrello y Fernando Giunta.

El descargo de Silvia Saavedra

A través de sus redes sociales, Saavedra confirmó la presentación de la impugnación, subrayó que debe ser tenida en cuenta, y recalcó que el fiscal hizo declaraciones aseverando situaciones del joven desaparecido que no están reflejadas en el expediente.

Entre lágrimas, indicó: “Yo le pregunto al gobernador Cornejo, ¿ese es el premio que se merece un fiscal? Que hace 34 meses que no me da ningún tipo de explicación con respecto a qué pasó con mi hijo. Hace 34 meses que le estamos exigiendo, estamos angustiadas pidiendo que por favor investiguen”.

“Jamás al fiscal Pirello se le cayó una idea de la cabeza. Siempre nos preguntó a los familiares si teníamos alguna línea investigativa para darle. Jamás movió un dedo, todo lo que hizo lo hizo tarde, ni siquiera activó ningún protocolo cuando se hizo la denuncia”, agregó.

Silvia Saavedra

“Yo lo que le pido al doctor Petri, a los que tengan dos dedos de frente y un poco de dignidad, de honorabilidad, que me ayuden a viralizar este vídeo, no podemos permitir que el inútil, sí doctor Pirello, usted es un inútil”, remarcó.

“Yo le exijo que antes de ocupar otro cargo me entregue a mi hijo. Si los senadores de Mendoza tienen un poco de dignidad, no lo deberían nombrar, le deberían exigir primero que saque todas las causas que tiene cajoneadas y que no se burle más de los familiares de víctimas”, indicó.

También le habló al gobernador Cornejo: “No haga tantos vídeos de lo que no existe en Mendoza, porque cuando hay impunidad, cuando no hay justicia, no hay nada”, y agregó: “No podemos permitir que Pirello sea jefe de fiscales en Mendoza, es un premio a la impunidad y a la inutilidad. Ayúdenme que no se llegue a eso. Pirello tiene que estar sentado en un banquillo dando explicaciones, no promovido y premiado”, cerró.

La desaparición de Guzmán en Mendoza

El jujeño fue visto por última vez el 27 de enero de 2023, y según se estima tras la investigación, se especula que estuvo en Canota, Villavicencio, cuando su celular emitió una comunicación, según consta en los registros de la empresa de telefonía.

La expareja de Guzmán denunció que mantuvo comunicación telefónica vía Whatsapp con él ese día a las 13.36, e informó que el hombre se había vuelto de la localidad balnearia de Mar de Ajó luego de una discusión, y desde allí no hubo más noticias.

La empresa telefonía informó algunos datos en base a los últimos registros de comunicaciones del 2 de febrero del año pasado a las 19.48, los cuales fueron captados por una antena ubicada en la zona de Canota, Villavicencio, en Las Heras.

