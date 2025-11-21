Microcefalia, una cirugía urgente y la fuerza de una madre jujeña: la historia de Micaela y sus hijos

Micaela Contreras, vecina de San Pedro de Jujuy, atraviesa días difícil mientras busca la mejor atención para sus hijos, Paz y Gonzalo. Entre estudios, viajes pendientes y tratamientos que no pueden esperar, intenta seguir adelante con las gestiones que necesitan para asegurar su salud.

"Teníamos turno en el Hospital Santojanni de Buenos Aires para que allá los atiendan pero no pudimos ir. Estamos esperando respuestas de la obra social", comentó en diálogo con TodoJujuy.com.

Paz Rosario, de 2 años fue diagnosticada con microcefalia, retraso de crecimiento global y neurofibromatosis tipo 1, una enfermedad genética poco frecuente que afecta el desarrollo neurológico y físico.

“Paz tiene un quiste en el cerebro, deben evaluarlo y ver si es compatible con hormonas de crecimiento”, contó. Los médicos también deben realizarle estudios completos por la neurofibromatosis, que requiere controles periódicos y medicación específica.

La pequeña necesita iniciar de manera urgente un tratamiento con hormonas de crecimiento, pero los medicamentos están cotizados en dólares y no ingresan por Nación. “Tenemos que comprarlos por nuestra cuenta”, explicó Micaela con preocupación.

Gonzalo, un ejemplo de fortaleza

Por su parte, Gonzalo, de 12 años, padece parálisis cerebral infantil, hemiparecia doble y escoliosis, una condición que se agravó con el tiempo. También nació con una malformación en la cadera y presenta un acortamiento de piernas.

“Tenemos que llevarlo para una operación de columna, enderezar su espalda para que pueda caminar mejor”, detalló Micaela. El tratamiento requiere un seguimiento médico especializado, fisioterapia y asistencia constante.

image El amor de una madre que no baja los brazos.

Cómo ayudar

La familia necesita recursos para costear los traslados, estudios y medicamentos de ambos niños. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Micaela Contreras al 3883506331 o realizar un aporte al CBU: paz25nx (titular: Micaela Contreras).

“Solo quiero que mis hijos tengan una mejor calidad de vida. Ellos luchan todos los días, y yo con ellos”, expresó Micaela.