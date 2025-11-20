Empresario detenido: investigan más víctimas

El caso del empresario jujeño Oded Kinderman , imputado por presunto abuso sexual contra un menor de edad , podría tener novedades en las próximas horas, en medio de una investigación de la Justicia que avanza y busca saber si hay otros menores de edad involucrados.

Patricia Tabera es la abogada de la familia de la presunta víctima , que confirmó que el imputado seguirá en la cárcel donde está alojado. “ Se hizo una prórroga de la prisión preventiva por 30 días más y se amplió la Investigación Penal Preparatoria (IPP) cuatro meses más” .

Hoy se realizó una nueva audiencia donde la Fiscalía y la querella solicitaron que continúe en prisión para seguir con nuevas medidas de prueba. “Lo solicité ya que consideré que hacían falta para investigar si hay más víctimas o más partícipes de los abusos ”.

Patricia Tabera – Abogada

La declaración de Kinderman

Tabera confirmó que el empresario “se declaró inocente. Dijo que eran meros amigos. Él hace su relato de los hechos, de que es todo inventado por la víctima, de que está siendo manipulada”, y marcó que tanto la Fiscalía como el juez acompañaron el pedido de prórroga de la prisión preventiva.

La letrada expresó que basó ese pedido en “el viraje a las nuevas pericias y la peligrosidad del perfil, y en que puede entorpecer las pruebas futuras y darse a la fuga a su vez, porque hay peligro de fuga; esos peligros existen”, dijo Tabera.

Las pruebas contra el empresario

La denuncia se originó tras el relato de los padres de la presunta víctima, quienes advirtieron que los abusos habrían ocurrido cuando el menor de edad iba a jugar a la casa del hijo del imputado. Luego se realizó una instancia investigativa, donde el menor de edad pudo relatar los hechos en un entorno protegido.

“Hasta acá se pudo constatar con la Cámara Gesell de la víctima y la pericia psicológica, que refiere sintomatología propia de un evento traumático, y el informe psicológico de Kinderman, que dice específicamente que refiere indicadores de excitación pedofílica”, señaló la abogada.

“Los abusos se encuentran comprobados. Pero en la Cámara Gesell se dan detalles de que podría haber otros partícipes, y que el hijo de Kinderman, además, presencia uno de esos eventos agravantes, y por eso tenemos miedo de que haya más víctimas”.

La abogada explicó que el hijo de Kinderman “tendrá su declaración como testigo y potencial víctima a través de entrevistas por Cámara Gesell, por la edad. Esa es una de las peticiones que hice yo”, adelantó Tabera.

“Además, en la situación de juego donde era invitado el menor de edad, también muchas veces eran invitados otros niños a jugar a la casa de los Kinderman”, aclaró Tabera, que explicó que el informe psicológico del imputado “nos plantea ya un perfil delictivo de alguien que es un depredador de niñeces”.

El perfil del imputado

“Claramente tiene una compulsión respecto de una excitación sexual con personas que no han alcanzado su valor sexual, que es la definición de excitación pedofílica. Y eso causa pavor a nivel social: a ver si hay otras niñeces que han sufrido por parte de este perverso”.

Tabera dijo que la imputación se especificó. “Al principio estaba igualmente como abuso sexual gravemente ultrajante y agravado por la situación de guarda, que es cuando vos sos el adulto responsable de esos niños, como pasa cuando hacés el cumpleaños de tu hijo y los demás padres te dejan a los niños en el cumpleaños, o cuando invitás a jugar a tu casa”, aclaró.

“Durante ese período temporal, vos tenés la guarda de hecho de ese menor y, por supuesto, tenés que procurar su indemnidad, y ni hablar de su indemnidad sexual. Así que esa es la situación de guarda que se vuelve una agravante acá, porque el menor de edad era invitado a jugar a la casa de ellos y no estaban sus papás”.

Las otras medidas solicitadas

Además, dijo que pidió “allanamientos en otros inmuebles que son de propiedad de los Kinderman, y la ampliación de la Cámara Gesell de la víctima y la Cámara Gesell del pequeño testigo, que hasta ahora está en calidad de testigo, pero pueden develarse más cosas en esa intervención”.

“Lo que hizo la Fiscalía fue, a partir de la Cámara Gesell y de las entrevistas psicológicas de la víctima y del victimario, especificar por lo menos dos hechos, porque la víctima relata siete hechos, pero por su edad es muy difícil que pueda encuadrarlos temporoespacialmente”.

“La imputación y la calificación necesitan tener un encuadre temporal y espacial: que se dieron en tal lugar, tal día, porque si no la imputación se va a caer por un tecnicismo. Entonces la Fiscalía ahí terminó de encuadrar por lo menos dos hechos, con su fecha y con su lugar, con su mecánica delictiva, para imputar específicamente esos dos hechos de los siete que relata la víctima en la Cámara Gesell”, cerró.