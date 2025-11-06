viernes 07 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 21:20
Jujuy.

Novedades del caso del empresario Oded Kinderman imputado por abuso sexual a un menor de edad

El fiscal regional Guillermo Beller brindó detalles de la causa contra el empresario jujeño Oded Kinderman, imputado de abuso sexual gravemente ultrajante contra un menor de edad.

Federico Franco
Federico Franco
En diálogo con Canal 4, el fiscal regional Guillermo Beller confirmó que la causa “está bastante avanzada” y que “toda la evidencia de lo que pudiera haber estaba en esa vivienda o surgió de la declaración de Cámara Gesell. Esta persona está privada de la libertad desde hace casi un mes. Todavía queda plazo de prisión preventiva, pero la investigación está muy avanzada. Creo que será inminente la acusación que lleve a juicio a esta persona”, sostuvo Beller.

Beller también detalló los próximos pasos del proceso judicial: “La investigación continúa su curso. Quedan entre quince o veinte días más de prisión preventiva. La idea es poder hacer una acusación antes de esa fecha”, explicó, aunque advirtió que podría solicitarse una prórroga para evitar entorpecer el procedimiento.

Oded Kinderman está imputado de abuso sexual gravemente ultrajante contra un menor de edad (foto ilustrativa)

“Las pruebas son contundentes”, afirmó el fiscal, agregando que solo resta analizar algunos aparatos electrónicos en el área de informática forense. “Después de eso, estamos en condiciones de presentar la acusación”, añadió.

Respecto de los tiempos procesales, Beller adelantó que la acusación podría concretarse antes de fin de año y que el juicio podría realizarse en los primeros meses de 2026, aunque aclaró que no quieren apresurar los plazos: “Queremos finalizar toda la investigación en conjunto. Probablemente la acusación esté antes del fin de año, pero el juicio podría postergarse un poco más, ya que hay cadenas abiertas que queremos cerrar”, explicó.

Finalmente, el fiscal adelantó que este viernes al mediodía brindará una conferencia de prensa para informar más detalles del caso y evitar la difusión de información incorrecta. “No todo lo que salió es lo que realmente hay, por eso decidimos salir a informar con precisión”, concluyó.

