Novedades del caso del empresario Oded Kinderman imputado por abuso sexual a un menor de edad

El empresario jujeño Oded Kinderman, de 48 años, fue imputado por la presunta autoría de abuso sexual gravemente ultrajante en reiteradas ocasiones contra un menor de edad. Desde los primeros días de octubre, permanece con prisión preventiva, mientras la Fiscalía avanza en la investigación.

En diálogo con Canal 4, el fiscal regional Guillermo Beller confirmó que la causa “está bastante avanzada” y que “toda la evidencia de lo que pudiera haber estaba en esa vivienda o surgió de la declaración de Cámara Gesell. Esta persona está privada de la libertad desde hace casi un mes. Todavía queda plazo de prisión preventiva, pero la investigación está muy avanzada. Creo que será inminente la acusación que lleve a juicio a esta persona”, sostuvo Beller.

Según explicó el fiscal, los abusos habrían ocurrido desde finales de 2023 hasta la actualidad. “Nos remontamos, en principio, por estos relatos a casi finales de 2023 hasta el presente”, precisó. Además, aclaró que no existe relación directa entre el imputado y la víctima más allá de un vínculo de amistad entre sus hijos.

Beller también detalló los próximos pasos del proceso judicial: “La investigación continúa su curso. Quedan entre quince o veinte días más de prisión preventiva. La idea es poder hacer una acusación antes de esa fecha”, explicó, aunque advirtió que podría solicitarse una prórroga para evitar entorpecer el procedimiento.

Detenido en Salta por intento de rapto (Foto ilustrativa) Oded Kinderman está imputado de abuso sexual gravemente ultrajante contra un menor de edad (foto ilustrativa) “Las pruebas son contundentes”, afirmó el fiscal, agregando que solo resta analizar algunos aparatos electrónicos en el área de informática forense. “Después de eso, estamos en condiciones de presentar la acusación”, añadió. Respecto de los tiempos procesales, Beller adelantó que la acusación podría concretarse antes de fin de año y que el juicio podría realizarse en los primeros meses de 2026, aunque aclaró que no quieren apresurar los plazos: “Queremos finalizar toda la investigación en conjunto. Probablemente la acusación esté antes del fin de año, pero el juicio podría postergarse un poco más, ya que hay cadenas abiertas que queremos cerrar”, explicó. Finalmente, el fiscal adelantó que este viernes al mediodía brindará una conferencia de prensa para informar más detalles del caso y evitar la difusión de información incorrecta. “No todo lo que salió es lo que realmente hay, por eso decidimos salir a informar con precisión”, concluyó. Embed - Novedades del caso del empresario Oded Kinderman imputado por abuso sexual a un menor de edad

