viernes 07 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025 - 07:23
Atención.

Dos camionetas chocaron en el centro de San Salvador de Jujuy

Se registró un choque entre dos vehículos sobre calles Otero e Independencia de San Salvador de Jujuy. El tránsito se encuentra con demoras y desvíos.

Por  Gabriela Bernasconi
Detalles del choque en el centro de San Salvador de Jujuy

Por causas que aún se investigan, dos vehículos que circulaban por el pleno centro de San Salvador de Jujuy protagonizaron un choque en el cruce de las calles Independencia y Otero. Como consecuencia del siniestro, solo se registraron daños materiales, por lo que se hizo presente personal policial en el lugar.

choque centro

Asimismo, el tránsito por la zona se vio demorado debido a los desvíos para evitar inconvenientes. Esto ocasionó congestión en el casco céntrico de la capital jujeña.

