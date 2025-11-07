Dos camionetas chocaron en el centro de San Salvador de Jujuy

Choque en el centro de San Salvador de Jujuy

Un choque entre dos camionetas en la intersección de las calles Independencia y Otero, en San Salvador de Jujuy, complicó el tránsito por los desvíos dispuestos en la zona. El siniestro ocurrió antes de las 7 de la mañana de este viernes.

Detalles del choque en el centro de San Salvador de Jujuy Por causas que aún se investigan, dos vehículos que circulaban por el pleno centro de San Salvador de Jujuy protagonizaron un choque en el cruce de las calles Independencia y Otero. Como consecuencia del siniestro, solo se registraron daños materiales, por lo que se hizo presente personal policial en el lugar.

choque centro Asimismo, el tránsito por la zona se vio demorado debido a los desvíos para evitar inconvenientes. Esto ocasionó congestión en el casco céntrico de la capital jujeña.

