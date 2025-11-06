jueves 06 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de noviembre de 2025 - 08:51
Policiales.

Tres autos chocaron en cadena sobre Ruta 66 en el ingreso a San Salvador de Jujuy

Tres vehículos chocaron sobre Ruta 66 a la altura de la terminal de ómnibus en el ingreso a San Salvador de Jujuy. Solo hubo daños materiales.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Choque Ruta 66

Choque Ruta 66

Durante la mañana del jueves 6 de noviembre, el ingreso a San Salvador de Jujuy por la Ruta 66 se vio complicado luego de que tres vehículos chocaran en cadena. Según indicaron fuentes policiales, solo se reportaron daños materiales y no hubo personas heridas.

Lee además
La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación
Sociedad.

Subastas de casas ProCreAr: paso a paso para ofertar, requisitos y qué se sabe para Jujuy
La campaña contra el bullying No más bardo se suma a Jujuy Corre
Convenio.

La campaña contra el bullying "No más bardo" se suma a Jujuy Corre

seguridad vial accidente

Qué pasó en el accidente de Ruta 66 este jueves 6 de noviembre

Alrededor de las 8 de la mañana de este jueves 6 de noviembre, tres vehículos protagonizaron un choque en cadena en la Ruta 66, en sentido sur–norte, a la altura de la terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy.

Según las primeras informaciones brindadas por fuentes policiales y los protagonistas, aparentemente una camioneta se habría cruzado, generando una maniobra peligrosa, por lo que los otros dos automóviles intentaron esquivarla y, al frenar, impactaron entre sí.

Esta situación provocó un choque en cadena, por lo que el tránsito en el lugar se vio demorado por varios minutos. Al arribar personal policial y de Seguridad Vial al sector, se llevaron adelante los procedimientos correspondientes.

ruta 66 choque

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Subastas de casas ProCreAr: paso a paso para ofertar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

La campaña contra el bullying "No más bardo" se suma a Jujuy Corre

Pedirán extender la prisión preventiva de Matías Jurado para identificar perfiles de ADN "huérfanos"

Dos detenidos en San Pedro tras intentar entrar a robar a una casa con un cuchillo

Hoy habrá castraciones en el B° San Francisco de Álava

Lo que se lee ahora
Ciclones tropicales
Pronóstico.

Dos ciclones tropicales en Brasil afectarán a Jujuy y otras 13 provincias: qué dice el SMN

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Ciclones tropicales
Pronóstico.

Dos ciclones tropicales en Brasil afectarán a Jujuy y otras 13 provincias: qué dice el SMN

Foto ilustrativa.
Justicia.

Detienen a un empresario jujeño que fue imputado por abusar de un menor de edad

Llevaba300 kilos de hojas de coca de Palpalá a Chile
Operativo.

Llevaba 300 kilos de hojas de coca de Palpalá a Chile, pero fue detenido

Los chicos de la Escuela Normal tienen asegurado su banco para el ingreso a primer año 2026.
Educación.

Ya están publicadas las asignaciones de bancos para 1º año

Corte de agua (foto ilustrativa).
Jujuy.

Este jueves, corte programado de agua en Alto Comedero: horario y sectores

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel