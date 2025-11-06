Tres autos chocaron en cadena sobre Ruta 66 en el ingreso a San Salvador de Jujuy

Choque Ruta 66

Durante la mañana del jueves 6 de noviembre, el ingreso a San Salvador de Jujuy por la Ruta 66 se vio complicado luego de que tres vehículos chocaran en cadena. Según indicaron fuentes policiales, solo se reportaron daños materiales y no hubo personas heridas.

seguridad vial accidente Qué pasó en el accidente de Ruta 66 este jueves 6 de noviembre Alrededor de las 8 de la mañana de este jueves 6 de noviembre, tres vehículos protagonizaron un choque en cadena en la Ruta 66, en sentido sur–norte, a la altura de la terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy.

Según las primeras informaciones brindadas por fuentes policiales y los protagonistas, aparentemente una camioneta se habría cruzado, generando una maniobra peligrosa, por lo que los otros dos automóviles intentaron esquivarla y, al frenar, impactaron entre sí.

Esta situación provocó un choque en cadena, por lo que el tránsito en el lugar se vio demorado por varios minutos. Al arribar personal policial y de Seguridad Vial al sector, se llevaron adelante los procedimientos correspondientes.

ruta 66 choque

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.