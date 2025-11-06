Tres autos chocaron en cadena sobre Ruta 66 en el ingreso a San Salvador de Jujuy

Durante la mañana del jueves 6 de noviembre, el ingreso a San Salvador de Jujuy por la Ruta 66 se vio complicado luego de que tres vehículos chocaran en cadena. Según indicaron fuentes policiales, solo se reportaron daños materiales y no hubo personas heridas.
Qué pasó en el accidente de Ruta 66 este jueves 6 de noviembre
Alrededor de las 8 de la mañana de este jueves 6 de noviembre, tres vehículos protagonizaron un choque en cadena en la Ruta 66, en sentido sur–norte, a la altura de la terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy.
Según las primeras informaciones brindadas por fuentes policiales y los protagonistas, aparentemente una camioneta se habría cruzado, generando una maniobra peligrosa, por lo que los otros dos automóviles intentaron esquivarla y, al frenar, impactaron entre sí.
Esta situación provocó un choque en cadena, por lo que el tránsito en el lugar se vio demorado por varios minutos. Al arribar personal policial y de Seguridad Vial al sector, se llevaron adelante los procedimientos correspondientes.