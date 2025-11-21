viernes 21 de noviembre de 2025

21 de noviembre de 2025 - 07:00
Economía.

Un mercado saturado y costos altos: el desafío para la producción de banana en Jujuy

La saturación del mercado y la suba de insumos impactaron de lleno en la rentabilidad de la producción local de bananas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Bananas - Foto de archivo | Todo Jujuy

Bananas - Foto de archivo | Todo Jujuy

La producción de bananas en el Ramal de la provincia de Jujuy atraviesa uno de los años más complejos de la última década por la sobreoferta que hubo. Esto fue descripto por José Luis Checa, presidente de la Asociación de Frutas y Hortalizas de Jujuy, en diálogo con TodoJujuy.

La combinación de superproducción, caída del consumo y competencia de fruta de otras provincias generó un escenario que dejó a muchos productores en una situación crítica.

Checa explicó que durante esta campaña “hubo superproducción de bananas de todo el país”, lo que provocó un derrumbe en los precios. La abundancia del producto, tanto local como internacional, terminó saturando el mercado y empujando el valor de venta a niveles que no alcanzan para cubrir los costos de producción.

Costos en dólares y dificultad para competir

A la superpoblación se suma un factor económico decisivo que son los insumos que quedaron dolarizados. “Hubo un momento en que ni siquiera conseguíamos los insumos. Ahora se consiguen, pero quedaron cargados en dólares”, precisó Checa.

Esa estructura de costos, combinada con el precio bajo que impone el mercado, genera un margen casi nulo para los productores. Según el referente del sector, esta distorsión complica cada vez más la competitividad de la producción local frente a otras regiones del país.

bananas.jpg
Banana - Foto de archivo | Todo Jujuy

Banana - Foto de archivo | Todo Jujuy

Sin plaguicidas ni pesticidas: el diferencial en la producción jujeña de bananas

A pesar del difícil panorama económico, Checa subrayó un aspecto que distingue a Jujuy a nivel nacional: la sanidad de sus bananas. “Tenemos una zona privilegiada. Nuestras bananas son prácticamente sin plaguicidas, sin pesticidas”, remarcó.

Este diferencial, es uno de los principales argumentos de la producción jujeña para mantenerse en el mercado. La combinación de clima, prácticas culturales y menor uso de químicos permite obtener una fruta más limpia, un atributo cada vez más demandado.

Hortalizas, otro frente de preocupación y caída del consumo

Más allá de la banana, el dirigente advirtió que las hortalizas también pasaron por un año crítico. En zonas como Fraile Pintado y Chalicán, algunos productores tuvieron que tirar su producción debido a la falta de mercado y el bajo precio inicial. “La primera mitad del año fue muy mala. Después se recompuso un poco, pero ya queda poca producción”, explicó.

Según Checa, la caída del consumo también influyó en la baja de ventas. “La gente está muy limitada y cuida el bolsillo”, señaló.

José Luis Checa - Presidente de la Asociación de productores de frutas y hortalizas de Jujuy

