Inflación de octubre en Jujuy: qué subió y qué bajó de precio

La inflación de octubre en Jujuy fue de 2,1% , según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC). En la comparación interanual, la inflación alcanzó el 32%, mientras que en lo que va del año acumula un 24,1%.

La inflación en Jujuy en septiembre fue de 1,8% y acumula 21,5% en 2025

La inflación de septiembre en Argentina fue de 2,1% y acumula 31,8% en los últimos 12 meses

En el rubro “Alimentos y bebidas”, que tiene el mayor peso en la canasta con el 50,32% , los productos que más aumentaron fueron las frutas y verduras frescas, especialmente el limón (41,5%), el tomate redondo (20,3%), el zapallo (13,3%), la banana (7,5%) y la manzana (7,3%).

Otros incrementos destacados se registraron en productos de limpieza y tocador, como el jabón de tocador (12,2%), el jabón de lavar en pan (9,5%) y el desodorante en aerosol (4,1%). En el caso de las carnes, la paleta subió un 5%, el cuadril 4,1% y la mortadela 4,7%.

Inflación de octubre en Jujuy: qué subió y qué bajó de precio

En contraste, algunos productos mostraron bajas de precios, como el arroz (-6%), el pollo (-3,4%) y el dulce de leche (-4,1%). A nivel general, las divisiones con mayor incremento mensual fueron “Otros gastos” (6,4%), “Vivienda, combustible y electricidad” (3,8%), “Equipamiento y funcionamiento del hogar” (3,1%) y “Enseñanza” (3%).

Los productos que aumentaron y bajaron en Jujuy en octubre

El kilo de limón aumentó un 41,5%, pasando de 708,73 pesos a 1.002,77. El segundo lugar es para el tomate redondo que tuvo una suba de 20,3%, pasando de 1.760,17 pesos a 117,79. El podio lo completa el zapallo, que el kilo se conseguía a 1.124,32 y ahora se consigue a 1.273,45, es decir un aumento de 13,3%.

Entre los productos que bajaron, se destaca el kilo de arroz que bajó un 6%, pasando de 1.636,45 a 1.538,50. El medio kilo de dulce de leche bajó un 4,1%, pasando de 3.617,32 a 3.469,80 pesos. El tercer producto que bajó fue el pollo que por kilo costaba 4.033,40 pesos y ahora cuesta 3.896,74, una baja de 3,4%.

La inflación de octubre en Argentina

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de octubre del 2025 fue de 2,3% y la interanual acumula el 31,3%. Asimismo, en el año acumula una variación de 24,8%.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%. A nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%).