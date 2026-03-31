Alarma en Palpalá: denunciaron que envenenaron a cuatro perros en el barrio Florida

Hay preocupación en Palpalá por un grave caso de maltrato animal. Rescatistas denunciaron que cuatro perros fueron presuntamente envenenados en el barrio Florida , en hechos ocurridos con pocos días de diferencia y en una misma zona. Además de buscar al responsable, lanzaron un pedido de ayuda para afrontar los gastos veterinarios.

Indignación. Maltrato animal: rescataron a un perro en el arroyo Las Martas y está en muy mal estado

La situación fue relatada por una rescatista en una entrevista con Todojujuy.com , donde explicó que desde hace años colaboran con animales abandonados en ese sector de la ciudad.

“ En el barrio Florida de la localidad de Palpalá hay muchísimos animales abandonados, hace años que vamos a rescatar ”, contó.

Según relató, el primer aviso llegó el lunes pasado: “ Una señora que tiene varios perritos y que ayudamos con alimentos, me mandó un mensaje y me dijo que dos de sus perritos se cayeron y no se pararon más. Empezaron a hincharse. La veterinaria nos dijo que aparentemente le habían dado algo ”.

Millares detalló que esos dos perros fueron trasladados de urgencia para recibir atención. “Los llevé para que los atiendan y gasté 400 mil pesos. La doctora los tuvo que dormir porque estaban muy mal. Su hipótesis es que era un envenenamiento”, señaló.

FDownloader.Net_AQNC6SAYJWi78aL7pINQUG4Fyb9wi_AnHTsWh4qUJiKpQbfHzYpj0ZjuglcgcswkFQwmsjp7LO03abUbs-HPSs8qVo-aj-AU56zEhGVdjxyzGw_720p_(HD)

Pero el caso no terminó ahí. “Ayer me escribió una chica y me contó de dos perros más en la misma situación, ahí nos dimos cuenta que hay alguien que está envenenando a los animales”, denunció.

Piden colaboración para atender a los animales y avanzar con la denuncia

La rescatista explicó que los nuevos casos aparecieron muy cerca de donde estaban los primeros perros afectados. “Los perros que yo asistí están a media cuadra de los otros perros que presentaron los mismos síntomas”, indicó.

También remarcó que todavía no saben con qué sustancia fueron atacados. “Se ve que no se pueden parar y empiezan a hincharse. Los están por atender. Esa es la situación, no se sabe con qué los envenenaron”, dijo.

Frente a este panorama, pidió ayuda urgente de la comunidad. “Por favor apelamos a la colaboración de la gente para poder ayudar y salvar esas vidas o darle una muerte digna, no de tanto sufrimiento”, expresó.

Quienes tengan información sobre lo ocurrido o quieran colaborar pueden comunicarse a los números 3885 901911 o 154714026.

También se puede ayudar económicamente a través del siguiente medio:

CBU: 3840200500000038243220

Alias: CIFRA.RUECA.AMPARADO

Cuenta a nombre de: Adela Millares