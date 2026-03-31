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31 de marzo de 2026 - 19:29
Jujuy.

Alarma en Palpalá: denunciaron que envenenaron a cuatro perros en el barrio Florida

En Palpalá denunciaron el envenenamiento de cuatro perros en el barrio Florida y piden ayuda para afrontar los gastos veterinarios.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Terrible caso de maltrato animal.

Terrible caso de maltrato animal.

Hay preocupación en Palpalá por un grave caso de maltrato animal. Rescatistas denunciaron que cuatro perros fueron presuntamente envenenados en el barrio Florida, en hechos ocurridos con pocos días de diferencia y en una misma zona. Además de buscar al responsable, lanzaron un pedido de ayuda para afrontar los gastos veterinarios.

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La situación fue relatada por una rescatista en una entrevista con Todojujuy.com, donde explicó que desde hace años colaboran con animales abandonados en ese sector de la ciudad.

“Nos dimos cuenta que hay alguien que está envenenando a los animales”

En el barrio Florida de la localidad de Palpalá hay muchísimos animales abandonados, hace años que vamos a rescatar”, contó.

Según relató, el primer aviso llegó el lunes pasado: “Una señora que tiene varios perritos y que ayudamos con alimentos, me mandó un mensaje y me dijo que dos de sus perritos se cayeron y no se pararon más. Empezaron a hincharse. La veterinaria nos dijo que aparentemente le habían dado algo”.

Millares detalló que esos dos perros fueron trasladados de urgencia para recibir atención. “Los llevé para que los atiendan y gasté 400 mil pesos. La doctora los tuvo que dormir porque estaban muy mal. Su hipótesis es que era un envenenamiento”, señaló.

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Pero el caso no terminó ahí. “Ayer me escribió una chica y me contó de dos perros más en la misma situación, ahí nos dimos cuenta que hay alguien que está envenenando a los animales”, denunció.

Piden colaboración para atender a los animales y avanzar con la denuncia

La rescatista explicó que los nuevos casos aparecieron muy cerca de donde estaban los primeros perros afectados. Los perros que yo asistí están a media cuadra de los otros perros que presentaron los mismos síntomas”, indicó.

También remarcó que todavía no saben con qué sustancia fueron atacados. “Se ve que no se pueden parar y empiezan a hincharse. Los están por atender. Esa es la situación, no se sabe con qué los envenenaron”, dijo.

Frente a este panorama, pidió ayuda urgente de la comunidad. “Por favor apelamos a la colaboración de la gente para poder ayudar y salvar esas vidas o darle una muerte digna, no de tanto sufrimiento”, expresó.

Quienes tengan información sobre lo ocurrido o quieran colaborar pueden comunicarse a los números 3885 901911 o 154714026.

También se puede ayudar económicamente a través del siguiente medio:

CBU: 3840200500000038243220

Alias: CIFRA.RUECA.AMPARADO

Cuenta a nombre de: Adela Millares

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