"El protocolo se activó en todas las escuelas de Jujuy por amenazas de tiroteos"

Amenazas en escuelas: “Nosotros habíamos sugerido que se suspendan, pero como ya era muy tarde, habían decidido que no querían hacer la suspensión, recordando que Herminio Arrieta es privada” ministra de educación de Jujuy

La ministra de Educación de Jujuy, Daniela Teseira, confirmó a Todojujuy , que el protocolo preventivo se activó en todas las escuelas de la provincia luego de la amenaza detectada en la escuela Herminio Arrieta de Libertador General San Martín , en el marco de un supuesto desafío viral que también se replicó en otras provincias.

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“El protocolo se activó para todas las escuelas, no solamente en la Herminio Arrieta” “El protocolo se activó para todas las escuelas, no solamente en la Herminio Arrieta”

Según explicó la funcionaria, el caso de Libertador es hasta el momento el único que se registró en Jujuy . Sin embargo, desde la cartera educativa se decidió alertar a todas las instituciones para que extremen cuidados y sigan los pasos previstos ante cualquier situación de riesgo.

“ El protocolo se activó para todas las escuelas , no solamente en la Herminio Arrieta”, remarcó Teseira al ser consultada sobre la situación en la provincia.

Amenazas en escuelas Amenazas en escuelas: “Nosotros habíamos sugerido que se suspendan, pero como ya era muy tarde, habían decidido que no querían hacer la suspensión, recordando que Herminio Arrieta es privada” ministra de educación de Jujuy

Cuales son las medidas implementadas en las escuelas

La ministra detalló que desde Educación enviaron mensajes a los directores de nivel, supervisores y directivos para que permanezcan atentos y apliquen la Resolución 7621, que establece acciones ante situaciones de vulneración de derechos o conflictos dentro de las instituciones educativas.

Además, pidió reforzar el control de ingreso a los establecimientos y restringir la entrada de cualquier persona ajena a la comunidad educativa.

“Les mandamos un mensaje de que por favor estén atentos, porque no sabemos cuánto se había extendido este mensaje”, señaló. “Les mandamos un mensaje de que por favor estén atentos, porque no sabemos cuánto se había extendido este mensaje”, señaló.

En ese sentido, indicó que una de las recomendaciones principales fue que se tenga especial cuidado con quienes ingresan a las escuelas. “Que restrinjan el ingreso de cualquier persona ajena a la institución”, sostuvo.

“Que restrinjan el ingreso de cualquier persona ajena a la institución” “Que restrinjan el ingreso de cualquier persona ajena a la institución”

"Hasta ahora solo hay un caso informado en Jujuy"

Teseira aclaró que, hasta donde llega la información oficial, el único establecimiento de Jujuy donde apareció este mensaje fue la escuela Herminio Arrieta de Libertador. Aun así, insistió en que se decidió actuar de manera preventiva en toda la provincia.

“Hasta ahora, hasta lo que yo tengo conocimiento, es la única”, afirmó al referirse a denuncias concretas dentro del territorio jujeño.

Qué pasa con las clases en la escuela de Libertador

Sobre el funcionamiento de la institución, confirmó que las clases se desarrollaron con normalidad. Explicó que desde el Ministerio se sugirió suspender la actividad, pero finalmente eso no ocurrió.

“Nosotros habíamos sugerido que se suspendan, pero como ya era muy tarde, habían decidido que no querían hacer la suspensión, recordando que Herminio Arrieta es privada”, expresó. “Nosotros habíamos sugerido que se suspendan, pero como ya era muy tarde, habían decidido que no querían hacer la suspensión, recordando que Herminio Arrieta es privada”, expresó.

Por último, señaló que la investigación para determinar quién escribió el mensaje quedó en manos del área de Seguridad, mientras el Ministerio mantiene activo el protocolo en todas las escuelas jujeñas.