Más de 700 actas y 62 siniestros viales en Jujuy: el balance del último fin de semana

De acuerdo al reporte oficial, durante ese período se labraron 704 actas en total: 594 actas varias, 110 actas por alcoholemia y 0 actas por exceso de velocidad.
Informe jueves 18 al lunes 22 de diciembre 2025
Total de actas: 704
Actas Varias: 594
Actas Alcoholemia: 110
Actas Velocidad: 00
Siniestros Viales fin de semana: 62
Fallecidos en siniestro vial: 00
Informe jueves 11 al lunes 15 de diciembre 2025
Total de actas: 708
actas varias: 601
actas alcoholemia: 107
actas velocidad: -
Siniestros viales registrados en total: 49
Fallecidos en siniestro vial: 1
Comparativo con el fin de semana anterior
En relación al informe previo (jueves 11 a lunes 15), el total de actas fue levemente menor (704 contra 708). Sin embargo, aumentaron las actas por alcoholemia (110 contra 107) y también se incrementaron los siniestros viales (62 contra 49). La diferencia clave: en el último fin de semana no hubo fallecidos, mientras que el anterior registró 1 víctima fatal.
Siniestros viales: 62 hechos y sin víctimas fatales
En cuanto a la siniestralidad, el informe consigna 62 siniestros viales durante los cuatro días relevados. Pese al número de hechos registrados, el parte oficial indicó 0 fallecidos en siniestros viales en este período.
Desde el área de Seguridad Vial recuerdan la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar el alcohol al volante, ya que gran parte de los incidentes se asocian a conductas de riesgo que pueden prevenirse con controles y responsabilidad al conducir.