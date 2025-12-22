lunes 22 de diciembre de 2025

22 de diciembre de 2025 - 09:47
Tránsito.

Más de 700 actas y 62 siniestros viales en Jujuy: el balance del último fin de semana

Subieron los siniestros viales en Jujuy respecto del fin de semana anterior, sin embargo el reporte oficial no registró fallecidos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Más de 700 actas y 62 siniestros viales en Jujuy: el balance del último fin de semana

Más de 700 actas y 62 siniestros viales en Jujuy: el balance del último fin de semana

De acuerdo al reporte oficial, durante ese período se labraron 704 actas en total: 594 actas varias, 110 actas por alcoholemia y 0 actas por exceso de velocidad.

Informe jueves 18 al lunes 22 de diciembre 2025

Total de actas: 704

  • Actas Varias: 594
  • Actas Alcoholemia: 110
  • Actas Velocidad: 00

Siniestros Viales fin de semana: 62

Fallecidos en siniestro vial: 00

Informe jueves 11 al lunes 15 de diciembre 2025

Total de actas: 708

  • actas varias: 601
  • actas alcoholemia: 107
  • actas velocidad: -

Siniestros viales registrados en total: 49

Fallecidos en siniestro vial: 1

Controles en rutas
M&aacute;s de 700 actas y 62 siniestros viales en Jujuy: el balance del &uacute;ltimo fin de semana

Más de 700 actas y 62 siniestros viales en Jujuy: el balance del último fin de semana

Comparativo con el fin de semana anterior

En relación al informe previo (jueves 11 a lunes 15), el total de actas fue levemente menor (704 contra 708). Sin embargo, aumentaron las actas por alcoholemia (110 contra 107) y también se incrementaron los siniestros viales (62 contra 49). La diferencia clave: en el último fin de semana no hubo fallecidos, mientras que el anterior registró 1 víctima fatal.

Siniestros viales: 62 hechos y sin víctimas fatales

En cuanto a la siniestralidad, el informe consigna 62 siniestros viales durante los cuatro días relevados. Pese al número de hechos registrados, el parte oficial indicó 0 fallecidos en siniestros viales en este período.

Desde el área de Seguridad Vial recuerdan la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar el alcohol al volante, ya que gran parte de los incidentes se asocian a conductas de riesgo que pueden prevenirse con controles y responsabilidad al conducir.

