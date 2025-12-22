Más de 700 actas y 62 siniestros viales en Jujuy: el balance del último fin de semana

Este lunes 22 de diciembre de 2025 , se difundieron los datos correspondientes al informe de controles y siniestralidad del último fin de semana , comprendido entre el jueves 18 y el lunes 22 de diciembre .

De acuerdo al reporte oficial, durante ese período se labraron 704 actas en total: 594 actas varias , 110 actas por alcoholemia y 0 actas por exceso de velocidad .

Informe jueves 11 al lunes 15 de diciembre 2025

Total de actas: 708

actas varias: 601

actas alcoholemia: 107

actas velocidad: -

Siniestros viales registrados en total: 49

Fallecidos en siniestro vial: 1

Comparativo con el fin de semana anterior

En relación al informe previo (jueves 11 a lunes 15), el total de actas fue levemente menor (704 contra 708). Sin embargo, aumentaron las actas por alcoholemia (110 contra 107) y también se incrementaron los siniestros viales (62 contra 49). La diferencia clave: en el último fin de semana no hubo fallecidos, mientras que el anterior registró 1 víctima fatal.

Siniestros viales: 62 hechos y sin víctimas fatales

En cuanto a la siniestralidad, el informe consigna 62 siniestros viales durante los cuatro días relevados. Pese al número de hechos registrados, el parte oficial indicó 0 fallecidos en siniestros viales en este período.

Desde el área de Seguridad Vial recuerdan la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar el alcohol al volante, ya que gran parte de los incidentes se asocian a conductas de riesgo que pueden prevenirse con controles y responsabilidad al conducir.