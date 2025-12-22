Cuánto costarán los pasajes para viajar a Maimará para la Chaya de Mojones 2026

De cara al 1 de enero, Maimará se prepara para vivir una nueva edición de la tradicional Chaya de Mojones, un evento histórico que cada año convoca a cientos de jujeños. Por ese motivo, muchas personas ya comenzaron a calcular cuánto costará viajar para poder participar de la celebración.
La Chaya de Mojones es una tradición que se celebra en Maimará, como ritual de ofrenda a la Pachamama para bendecir los límites territoriales marcados por mojones (piedras o hitos).
La comunidad decora los mojones con serpentinas, flores y hojas de coca, luego "chaya" vertiendo chicha, vino o bebidas tradicionales sobre ellos, y entierra ofrendas como alimentos. Allí, en el pueblo se desarrolla un ambiente festivo, con bandas en vivo y un gran número de personas bailando hasta el amanecer.