lunes 22 de diciembre de 2025

22 de diciembre de 2025 - 14:09
Aumento.

Cuánto costarán los pasajes para viajar a Maimará para la Chaya de Mojones 2026

Con el incremento que regirá desde el jueves 1 de enero, viajar a Maimará para la Chaya de Mojones 2026, será más caro.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Chaya de Mojones - Maimará

Chaya de Mojones - Maimará

De cara al 1 de enero, Maimará se prepara para vivir una nueva edición de la tradicional Chaya de Mojones, un evento histórico que cada año convoca a cientos de jujeños. Por ese motivo, muchas personas ya comenzaron a calcular cuánto costará viajar para poder participar de la celebración.

  • Volcán: $4.000
  • Tumbaya: $4.700
  • Maimará $8.000
  • Purmamarca $8.300
  • Tilcara $8.800
  • Humahuaca $13.000
terminal de omnibus jujuy (1)

Qué es la Chaya de Mojones que se hace en Maimará

La Chaya de Mojones es una tradición que se celebra en Maimará, como ritual de ofrenda a la Pachamama para bendecir los límites territoriales marcados por mojones (piedras o hitos).

La comunidad decora los mojones con serpentinas, flores y hojas de coca, luego "chaya" vertiendo chicha, vino o bebidas tradicionales sobre ellos, y entierra ofrendas como alimentos. Allí, en el pueblo se desarrolla un ambiente festivo, con bandas en vivo y un gran número de personas bailando hasta el amanecer.

image.png
Chaya de Mojones

Chaya de Mojones

