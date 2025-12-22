Cuánto costarán los pasajes para viajar a Maimará para la Chaya de Mojones 2026

Chaya de Mojones - Maimará

De cara al 1 de enero, Maimará se prepara para vivir una nueva edición de la tradicional Chaya de Mojones, un evento histórico que cada año convoca a cientos de jujeños. Por ese motivo, muchas personas ya comenzaron a calcular cuánto costará viajar para poder participar de la celebración.

Cabe destacar, que ya se informó que desde ese jueves, regirá un nuevo aumento del transporte de media distancia, por lo que viajar a Maimará para la Chaya de Mojones, será más caro.

Cuánto cuestan los pasajes para Maimará desde el 1 de enero Con el incremento de aproximadamente el 5% que empezará a regir desde el 1 de enero 2026, vijar a Maimará pasará a costar $8.000. Los montos de zonas aledañas, serán los siguientes:

Volcán: $4.000

Tumbaya: $4.700

Maimará $8.000

Purmamarca $8.300

Tilcara $8.800

Humahuaca $13.000 terminal de omnibus jujuy (1) Qué es la Chaya de Mojones que se hace en Maimará La Chaya de Mojones es una tradición que se celebra en Maimará, como ritual de ofrenda a la Pachamama para bendecir los límites territoriales marcados por mojones (piedras o hitos).

La comunidad decora los mojones con serpentinas, flores y hojas de coca, luego "chaya" vertiendo chicha, vino o bebidas tradicionales sobre ellos, y entierra ofrendas como alimentos. Allí, en el pueblo se desarrolla un ambiente festivo, con bandas en vivo y un gran número de personas bailando hasta el amanecer. image.png Chaya de Mojones

