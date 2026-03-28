Miles de peregrinos ascienden a Punta Corral en una multitudinaria muestra de fe

Miles de peregrinos ascendieron este sábado 28 de marzo al santuario de Punta Corral , en una de las expresiones de fe más convocantes del norte argentino. Desde temprano, columnas de fieles avanzaron por los cerros en una jornada marcada por el esfuerzo y la devoción.

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La actividad continuará este domingo 29 de marzo, cuando la imagen de la Virgen iniciará su descenso a las 7 de la mañana rumbo a Tumbaya . La llegada al pueblo se prevé para las 19:30, momento que dará paso a la tradicional Misa de Ramos.

El sábado registró un intenso movimiento de peregrinos que se dirigieron al santuario desde distintos puntos de la provincia y del país.

Familias, grupos de amigos y promesantes formaron parte de la subida, en un recorrido que cada año suma mayor participación.

Para esta edición, se estima que más de 150 mil personas participarán de las distintas jornadas vinculadas a la celebración.

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El descenso comenzará este domingo

El descenso de la Virgen se realizará este domingo 29 de marzo desde las 7 de la mañana, en el marco del Domingo de Ramos.

Durante el trayecto, miles de fieles acompañarán el recorrido hasta Tumbaya, en una caminata que concentra uno de los momentos más significativos de la peregrinación.

El ingreso de la imagen al pueblo está previsto para las 19:30, en una escena que reúne a una multitud.

Transmisión en vivo de Canal 4

La llegada de la Virgen y la posterior celebración litúrgica podrán seguirse en vivo a través de Canal 4 de Jujuy.

La cobertura especial comenzará desde las 19 horas y también estará disponible en su canal de YouTube, en su sitio web y en el diario digital TodoJujuy.

La transmisión en vivo de Canal 4 permitirá acompañar cada momento de la llegada y la Misa de Ramos.

Una tradición que convoca cada año

La peregrinación a Punta Corral reúne a miles de personas en una manifestación que combina fe, cultura y tradición.

Durante el recorrido, la presencia de bandas de sikuris, promesas y expresiones religiosas forman parte del paisaje característico de esta celebración.

El ciclo litúrgico continuará en las próximas semanas y tendrá su cierre el 2 de mayo, con el regreso de la imagen al santuario.