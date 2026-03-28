Contrabando en Jujuy: operativo dejó secuestros y sospechosos a disposición de la Justicia

Contrabando en Jujuy

Un nuevo operativo contra el contrabando se registró en las últimas horas en Susques, donde efectivos de fuerzas de seguridad lograron interceptar un cargamento ilegal y detener a los involucrados.

El procedimiento se llevó a cabo en un control vehicular, donde los uniformados detectaron irregularidades en la carga transportada. Tras la inspección, se constató que la mercadería era de origen extranjero y no contaba con la documentación correspondiente que acreditara su ingreso legal al país, configurando una infracción al Código Aduanero.

Secuestro de mercadería y detenidos Como resultado del operativo, se procedió al secuestro total de los productos transportados y a la detención de las personas implicadas, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal. Se contabilizaron 27 bultos de mercadería.

Controles reforzados en rutas del norte El operativo se enmarca en un contexto de mayores controles en rutas estratégicas del norte argentino, especialmente en zonas cercanas a pasos fronterizos. En estos corredores, las fuerzas de seguridad intensifican los procedimientos para frenar el tráfico ilegal de mercadería. En distintos operativos recientes en la región, se detectaron maniobras de ocultamiento y transporte de productos sin aval legal, lo que evidencia la existencia de circuitos organizados de contrabando.

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