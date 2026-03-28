sábado 28 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de marzo de 2026 - 12:14
Policiales.

Contrabando en Jujuy: operativo dejó secuestros y sospechosos a disposición de la Justicia

Un procedimiento en el norte de la provincia de Jujuy terminó con personas detenidas y el secuestro de mercadería de contrabando. Intervino personal de seguridad en un operativo que refuerza los controles en rutas clave.

Por  Verónica Pereyra
Contrabando en Jujuy

Contrabando en Jujuy

Lee además
Secuestran más de media tonelada de hojas de coca y mercadería de contrabando sobre ruta 9
Tucumán.

Secuestran más de media tonelada de hojas de coca y mercadería de contrabando sobre ruta 9
peregrinacion al cerro de la cruz: refuerzan la atencion y siguen inscripciones para comerciantes
Jujuy.

Peregrinación al Cerro de la Cruz: refuerzan la atención y siguen inscripciones para comerciantes

El procedimiento se llevó a cabo en un control vehicular, donde los uniformados detectaron irregularidades en la carga transportada. Tras la inspección, se constató que la mercadería era de origen extranjero y no contaba con la documentación correspondiente que acreditara su ingreso legal al país, configurando una infracción al Código Aduanero.

Secuestro de mercadería y detenidos

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro total de los productos transportados y a la detención de las personas implicadas, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal. Se contabilizaron 27 bultos de mercadería.

Controles reforzados en rutas del norte

El operativo se enmarca en un contexto de mayores controles en rutas estratégicas del norte argentino, especialmente en zonas cercanas a pasos fronterizos. En estos corredores, las fuerzas de seguridad intensifican los procedimientos para frenar el tráfico ilegal de mercadería.

En distintos operativos recientes en la región, se detectaron maniobras de ocultamiento y transporte de productos sin aval legal, lo que evidencia la existencia de circuitos organizados de contrabando.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Secuestran más de media tonelada de hojas de coca y mercadería de contrabando sobre ruta 9

Peregrinación al Cerro de la Cruz: refuerzan la atención y siguen inscripciones para comerciantes

Una familia dejó caramelos en el camino a Punta Corral para acompañar a los peregrinos

Un hombre murió atropellado por una camioneta en la Ruta 9

Jujuy Básquet enfrentará a Villa San Martín en los play off

Lo que se lee ahora
Neblina en la Cuesta de Bárcena (imagen ilustrativa).
Jujuy.

Un hombre murió atropellado por una camioneta en la Ruta 9

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Frontera llena, shopping vacío: un influencer jujeño mostró el otro lado de Bolivia
Comercio.

Frontera llena, shopping vacío: un influencer jujeño mostró el otro lado de Bolivia

Agostina Paéz.
Mundo.

De cuánto es la millonaria cifra que complicó el regreso de Agostina Páez

Traje el carnaval de Jujuy: el jujeño Luciano Farías Gómez conmovió al jurado en Es mi sueño video
Espectáculos.

"Traje el carnaval de Jujuy": el jujeño Luciano Farías Gómez conmovió al jurado en Es mi sueño

Un grupo de amigos ayuda a gente de bajos recursos.  video
Jujuy.

"La gente ayuda a la gente", el proyecto solidario que asiste a familias de Alto Comedero

Noelia Castillo.
Mundo.

Las últimas palabras de Noelia Castillo Ramos antes de morir por eutanasia en España

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel