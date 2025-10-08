Peligro sobre avenida Fascio: filmaron a un caballo suelto

Caballo suelto por avenida Fascio

Un caballo suelto generó alarma entre los conductores que transitaban por avenida Fascio, antes de llegar a Santibáñez, en San Salvador de Jujuy. El animal recorrió varias cuadras sin rumbo, hasta que finalmente fue visto por numerosos automovilistas durante la madrugada del miércoles.

El momento donde el caballo circulaba por avenida Fascio caballo suelto en avenida Fascio La multa máxima por animales sueltos en Jujuy asciende a $3 millones Las sanciones son establecidas por el Juzgado Contravencional N°1 y las multas se actualizan según el índice del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Actualmente, las penalidades pueden ser económicas, de trabajos comunitarios o incluso de prisión. El monto depende del grado de la falta, pero puede alcanzar hasta los $3.082.000. Además, el sancionado puede recibir días de arresto o jornadas de trabajo comunitario.

Cuando los dueños desean recuperar a los animales, deben acreditar los certificados de sanidad animal correspondientes y abonar los gastos de traslado y tratamiento médico del animal.

