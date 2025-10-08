miércoles 08 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 - 08:35
¡Atención!

Peligro sobre avenida Fascio: filmaron a un caballo suelto

Un caballo fue visto circulando por avenida Fascio de San Salvador de Jujuy, lo que generó alarma entre los conductores que transitaban por la zona.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Caballo suelto por avenida Fascio
Caballo suelto por avenida Fascio

Un caballo suelto generó alarma entre los conductores que transitaban por avenida Fascio, antes de llegar a Santibáñez, en San Salvador de Jujuy. El animal recorrió varias cuadras sin rumbo, hasta que finalmente fue visto por numerosos automovilistas durante la madrugada del miércoles.

El momento donde el caballo circulaba por avenida Fascio

caballo suelto en avenida Fascio

La multa máxima por animales sueltos en Jujuy asciende a $3 millones

Las sanciones son establecidas por el Juzgado Contravencional N°1 y las multas se actualizan según el índice del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Actualmente, las penalidades pueden ser económicas, de trabajos comunitarios o incluso de prisión. El monto depende del grado de la falta, pero puede alcanzar hasta los $3.082.000. Además, el sancionado puede recibir días de arresto o jornadas de trabajo comunitario.

Cuando los dueños desean recuperar a los animales, deben acreditar los certificados de sanidad animal correspondientes y abonar los gastos de traslado y tratamiento médico del animal.

