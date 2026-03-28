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28 de marzo de 2026 - 15:46
Deportes.

Magui Aicega en Jujuy: "Detrás de cada logro hay un enorme trabajo"

La ex Leona Magdalena Aicega encabezó la jornada “Mujeres que marcan juego” y destacó el valor del compromiso en el camino deportivo.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Magui Aicega en Jujuy.

Magui Aicega en Jujuy.

La ex jugadora de Las Leonas, Magdalena Aicega, fue una de las protagonistas del 6° Encuentro Provincial del Deporte que se realizó en el Estadio Olímpico de Palpalá. En el marco de la jornada “Mujeres que marcan juego”, la referente del hockey argentino compartió su experiencia y dejó un mensaje centrado en el esfuerzo y la constancia.

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Durante su participación, Aicega puso el foco en el recorrido que atraviesan los deportistas más allá de los resultados. “Detrás de cada logro hay un enorme trabajo. En el deporte se gana y se pierde y ambas situaciones enseñan. Lo importante es el camino, el compromiso y el aprendizaje constante”, expresó ante el público presente.

Embed - Magui Aicega en Jujuy

La jornada reunió a jóvenes, entrenadores y familias en un espacio que combinó formación, intercambio y motivación a partir del contacto con referentes del deporte nacional.

Magui Aicega

Un mensaje que marcó la jornada

El encuentro en Palpalá se consolidó como un ámbito de aprendizaje y cercanía entre deportistas y la comunidad. La presencia de Aicega aportó una mirada directa sobre la exigencia del alto rendimiento.

En su exposición, la ex Leona hizo hincapié en la importancia de sostener el esfuerzo a lo largo del tiempo, sin perder de vista los objetivos personales y colectivos.

Sus palabras generaron repercusión entre los asistentes, que encontraron en su testimonio una referencia concreta sobre la realidad del deporte competitivo.

Magui Aicega (1)

El hockey en Jujuy

El gobernador Carlos Sadir participó de la actividad y destacó la presencia de figuras del deporte nacional en la provincia. “Estamos muy contentos de contar con una campeona de esta magnitud y de acompañar el trabajo que viene desarrollando la Secretaría de Deportes en toda la provincia”, señaló.

Además, el mandatario remarcó el crecimiento del hockey en Jujuy y aseguró que la disciplina gana espacio en distintas localidades, más allá de la capital.

En ese sentido, adelantó avances en la construcción de nuevas canchas para responder a la demanda creciente de quienes practican este deporte.

El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Normando Álvarez García, destacó la inversión en infraestructura deportiva. “No se trata solo de acompañar, sino también de generar infraestructura. Próximamente se inaugurarán canchas de hockey sintético en San Pedro y en la capital”, afirmó.

También señaló que el objetivo es potenciar el desarrollo de deportistas locales y generar condiciones para alcanzar niveles de competencia más altos.

En la misma línea, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, valoró la realización del encuentro y el impacto de este tipo de iniciativas. “Contar con la presencia de referentes como Magui Aicega es un lujo. Estos espacios fortalecen el deporte y transmiten valores”, indicó.

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