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28 de marzo de 2026 - 18:36
País.

Terrible choque y vuelco en la Ruta 50

El siniestro involucró a un colectivo y un vehículo particular en la zona de Finca La Balanza. Se desconoce el estado de salud de los ocupantes.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Choque en Salta.

Choque en Salta.

Un siniestro vial de gran magnitud se registró en las últimas horas sobre la Ruta Nacional 50, en la provincia de Salta, a pocos kilómetros de San Ramón de la Nueva Orán. El hecho ocurrió en cercanías del Puesto 28 de Gendarmería, a la altura de Finca La Balanza.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el impacto involucró a una unidad de transporte de pasajeros de la empresa San Antonio y a un vehículo particular.

El episodio generó un importante despliegue de emergencia y provocó complicaciones en la circulación vehicular en la zona.

Cómo ocurrió el accidente

El choque se produjo en un tramo de la ruta que presenta tránsito constante, especialmente en horarios de alta circulación. Según los datos preliminares, uno de los vehículos volcó tras el impacto, lo que agravó la situación en el lugar del siniestro.

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las causas que originaron el accidente ni sobre la mecánica del hecho.

Operativo de emergencia en la zona

Tras el siniestro, se activó un amplio operativo con la intervención de distintas fuerzas. En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos de Aguas Blancas, personal de salud, efectivos policiales y agentes de Gendarmería Nacional.

Los equipos de emergencia realizan tareas de asistencia y control del tránsito, mientras se desarrolla el rescate de posibles víctimas.

Además, se espera la intervención de personal de criminalística para iniciar las pericias correspondientes que permitan esclarecer lo ocurrido.

Choque (4)

Tránsito afectado y recomendaciones

La circulación en la Ruta Nacional 50 presenta demoras debido a la presencia de unidades de emergencia y a las tareas en curso.

Desde las autoridades solicitan a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal que trabaja sobre la calzada.

También se pide ceder el paso a ambulancias y vehículos oficiales que ingresan y salen del sector afectado.

Sin datos confirmados sobre heridos

Hasta el momento, no se informó de manera oficial la cantidad de personas heridas ni la gravedad de las lesiones.

El estado de los pasajeros del colectivo y de los ocupantes del vehículo particular permanece bajo evaluación por parte del personal sanitario presente en el lugar.

Se espera que en las próximas horas se difundan precisiones sobre las consecuencias del siniestro.

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