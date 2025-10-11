Este domingo 13 de octubre, la empresa distribuidora realizará un corte programado del servicio eléctrico en el barrio Ciudad de Nieva y zonas aledañas de San Salvador de Jujuy. Este corte obedece a tareas de mantenimiento necesarias para mejorar la seguridad y optimizar la red eléctrica de la zona.

La interrupción afectará el área delimitada por las calles Dr. Carrillo, Dr. Vidal, Canadá, M. Graz y J. Scaro. El operativo está programado para desarrollarse desde las 08:30 hasta las 12:30 horas. Se espera que el servicio se restablezca automáticamente una vez finalizadas las tareas.

Desde la empresa recomiendan a los vecinos desconectar los electrodomésticos y artefactos eléctricos que no sean imprescindibles para evitar posibles daños o inconvenientes cuando regrese la energía. Estas tareas forman parte del plan de mejoras que se lleva adelante sistemáticamente para garantizar una prestación confiable y segura en toda la provincia.

EJESA corte de luz tareas mantenimiento.jpg EJESA anuncia tareas programadas para esta semana en Perico y San Salvador de Jujuy Cortes de luz programado en el barrio Ciudad de Nieva

Se aconseja a la comunidad estar atenta y seguir las indicaciones oficiales para evitar inconvenientes este domingo y así contribuir al éxito de los trabajos técnicos que buscan una mejor calidad en el suministro eléctrico. Corte programado de energía en el barrio Ciudad de Nieva este domingo

Este domingo 13 de octubre, en el barrio Ciudad de Nieva y zonas aledañas de San Salvador de Jujuy, se realizará un corte programado del suministro eléctrico para llevar a cabo tareas de mantenimiento fundamentales para mejorar la seguridad y la eficiencia de la red.

Duración de la interrupción y motivos

La interrupción afectará la zona comprendida entre las calles Dr. Carrillo, Dr. Vidal, Canadá, M. Graz y J. Scaro. El corte está previsto desde las 08:30 hasta las 12:30, y el servicio se restablecerá automáticamente una vez finalizadas las tareas.

Desde la empresa distribuidora recomiendan a los vecinos desconectar todos los artefactos eléctricos que no sean de primera necesidad para evitar posibles inconvenientes cuando vuelva la electricidad. Estos trabajos forman parte de un plan continuo de inversión y mantenimiento que apunta a mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en toda la provincia.

Se solicita a la comunidad mantenerse informada y seguir las recomendaciones para prevenir cualquier inconveniente durante el período de corte y así colaborar con el éxito de los trabajos técnicos que se desarrollan en la red.