sábado 11 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de octubre de 2025 - 15:33
Domingo.

Cortes de luz programado en el barrio Ciudad de Nieva

Este domingo 13 de octubre, la empresa realizará un cortes de luz en el barrio Ciudad de Nieva y zonas aledañas de San Salvador de Jujuy.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Cortes de luz programado en el barrio Ciudad de Nieva
Lee además
cortes de luz programado en el barrio ciudad de nieva
Domingo.

Cortes de luz programado en el barrio Ciudad de Nieva
Almuerzo en Monterrico casi termina en tragedia por incendio
Siniestro.

Almuerzo en Monterrico casi termina en tragedia por incendio

La interrupción afectará el área delimitada por las calles Dr. Carrillo, Dr. Vidal, Canadá, M. Graz y J. Scaro. El operativo está programado para desarrollarse desde las 08:30 hasta las 12:30 horas. Se espera que el servicio se restablezca automáticamente una vez finalizadas las tareas.

Desde la empresa recomiendan a los vecinos desconectar los electrodomésticos y artefactos eléctricos que no sean imprescindibles para evitar posibles daños o inconvenientes cuando regrese la energía. Estas tareas forman parte del plan de mejoras que se lleva adelante sistemáticamente para garantizar una prestación confiable y segura en toda la provincia.

EJESA corte de luz tareas mantenimiento.jpg
EJESA anuncia tareas programadas para esta semana en Perico y San Salvador de Jujuy

EJESA anuncia tareas programadas para esta semana en Perico y San Salvador de Jujuy

Se aconseja a la comunidad estar atenta y seguir las indicaciones oficiales para evitar inconvenientes este domingo y así contribuir al éxito de los trabajos técnicos que buscan una mejor calidad en el suministro eléctrico. Corte programado de energía en el barrio Ciudad de Nieva este domingo

Este domingo 13 de octubre, en el barrio Ciudad de Nieva y zonas aledañas de San Salvador de Jujuy, se realizará un corte programado del suministro eléctrico para llevar a cabo tareas de mantenimiento fundamentales para mejorar la seguridad y la eficiencia de la red.

Duración de la interrupción y motivos

La interrupción afectará la zona comprendida entre las calles Dr. Carrillo, Dr. Vidal, Canadá, M. Graz y J. Scaro. El corte está previsto desde las 08:30 hasta las 12:30, y el servicio se restablecerá automáticamente una vez finalizadas las tareas.

Desde la empresa distribuidora recomiendan a los vecinos desconectar todos los artefactos eléctricos que no sean de primera necesidad para evitar posibles inconvenientes cuando vuelva la electricidad. Estos trabajos forman parte de un plan continuo de inversión y mantenimiento que apunta a mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en toda la provincia.

Se solicita a la comunidad mantenerse informada y seguir las recomendaciones para prevenir cualquier inconveniente durante el período de corte y así colaborar con el éxito de los trabajos técnicos que se desarrollan en la red.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cortes de luz programado en el barrio Ciudad de Nieva

Almuerzo en Monterrico casi termina en tragedia por incendio

Avanza con éxito la Expo Caballos Criollos en Jujuy

Empezó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs. San Miguel en el reducido

Salud mental en Jujuy: los problemas más graves inician entre los 12 y 15 años

Lo que se lee ahora
El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025
Histórico.

El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Detenido en Tucumán (Foto ilustrativa) 
Operativo.

De Jujuy a Tucumán: cayó en un control con $500 millones

Se puso en marcha en Jujuy el programa Ahora Góndola Jubilados: los detalles
Economía.

Se puso en marcha en Jujuy el programa "Ahora Góndola Jubilados": los detalles

El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025
Histórico.

El jujeño Álvaro Esslinger, campeón mundial en Taekwon-Do ITF Unión Open 2025

Solidaridad.
Empatía.

Los influencers Nico Voutrinas y Valentín Vera impulsan colecta solidaria para ayudar a un niño jujeño

FallecióÁngel Cerdán
Luto.

Falleció Ángel Cerdán, una gloria de Altos Hornos Zapla

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel