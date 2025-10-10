viernes 10 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de octubre de 2025 - 21:34
Política.

Fiscal Electoral se opone a que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza

La resolución de la Cámara Nacional Electoral será clave para definir la composición final de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Federico Franco
Por  Federico Franco
La Cámara Nacional Electoral resolvería a favor de Diego Santilli el primer lugar en la lista de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza.
Lee además
javier milei indico que buscara implementar una reforma laboral y tributaria video
País.

Javier Milei indicó que buscará implementar "una reforma laboral y tributaria"
El pedido del Gobierno respalda su postura en el decreto reglamentario 171/2019 de la Ley de Paridad de Género.  
Política.

La Cámara Nacional Electoral decidiría a favor de Diego Santilli el primer lugar de la lista

González argumentó que, según la normativa electoral, la actriz Karen Reichardt, quien originalmente secundaba a Espert en la lista, debería encabezar la nómina. Por lo tanto, Santilli ocuparía el segundo lugar. Esta postura se alinea con el dictamen previo de la fiscal electoral de La Plata, Laura Roteta, quien también había dictaminado en contra de que Santilli reemplazara a Espert en la cabeza de lista.

La decisión final recae ahora en los jueces de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas. Se espera que emitan su fallo este sábado, dada la proximidad de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. El Gobierno confía en que la resolución será favorable, a pesar del rechazo del fiscal González.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió la legalidad del pedido del Gobierno y aseguró que el candidato será Santilli. Por su parte, Santilli expresó en sus redes sociales: “Voy a estar donde el presidente me necesite. Lo importante son las ideas del cambio, garantizar las reformas, sostener y profundizar el rumbo que lleva adelante el presidente hace dos años”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei indicó que buscará implementar "una reforma laboral y tributaria"

La Cámara Nacional Electoral decidiría a favor de Diego Santilli el primer lugar de la lista

La Justicia rechazó que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza

Diego Santilli no podrá reemplazar a José Luis Espert: lo hará Karen Reichardt

El Gobierno busca reimprimir todas las boletas en Buenos Aires para poner a Diego Santilli

Lo que se lee ahora
El pedido del Gobierno respalda su postura en el decreto reglamentario 171/2019 de la Ley de Paridad de Género.  
Política.

La Cámara Nacional Electoral decidiría a favor de Diego Santilli el primer lugar de la lista

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Vuelve la Feria Campesina a capital: donde y cuándo se realiza
Propuesta.

Vuelve la Feria Campesina a San Salvador de Jujuy: donde y cuándo se realiza

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Un jujeño será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería video
Orgullo.

Un jujeño será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería

La feroz respuesta de Di María a Toti Pasman por la crítica a su esposa Jorgelina Cardoso. video
Declaraciones.

Ángel Di María le respondió duramente a Toti Pasman

Así será los servicios municipales por el feriado nacional (Foto ilustrativa)
Feriado.

Cómo funcionan los servicios municipales en San Salvador de Jujuy el viernes 10 de octubre

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel