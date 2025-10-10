Fiscal Electoral se opone a que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza

El fiscal de la Cámara Nacional Electoral, Ramiro González, expresó este viernes su rechazo a que el diputado nacional del PRO, Diego Santilli, ocupe el primer lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Este pedido había sido impulsado por el Gobierno de Javier Milei tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura.

González argumentó que, según la normativa electoral, la actriz Karen Reichardt, quien originalmente secundaba a Espert en la lista, debería encabezar la nómina. Por lo tanto, Santilli ocuparía el segundo lugar. Esta postura se alinea con el dictamen previo de la fiscal electoral de La Plata, Laura Roteta, quien también había dictaminado en contra de que Santilli reemplazara a Espert en la cabeza de lista.

La decisión final recae ahora en los jueces de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas. Se espera que emitan su fallo este sábado, dada la proximidad de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. El Gobierno confía en que la resolución será favorable, a pesar del rechazo del fiscal González.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió la legalidad del pedido del Gobierno y aseguró que el candidato será Santilli. Por su parte, Santilli expresó en sus redes sociales: “Voy a estar donde el presidente me necesite. Lo importante son las ideas del cambio, garantizar las reformas, sostener y profundizar el rumbo que lleva adelante el presidente hace dos años”.

El juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, había rechazado previamente el pedido para reimprimir las boletas sin la imagen de Espert, lo que obligará a que su foto aparezca junto a la de Reichardt en las próximas elecciones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.