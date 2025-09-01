La Libertad Avanza ofrece respuestas a la demanda de empleo en Jujuy

Entrega de certificados de programas de capacitación en El Carmen y Yala.

El diputado provincial electo por La Libertad Avanza y actual responsable de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano en Jujuy, Matías Paternó, encabezó la entrega de certificados de programas de capacitación en El Carmen y Yala.

En ese marco Paternó resaltó que "es fundamental generar herramientas que impulsen la creación de empleo genuino y fortalecer programas que brinden conocimientos y herramientas a los trabajadores jujeños". También agregó “venimos recorriendo distintas localidades de la provincia para acercar las políticas que lleva adelante la gestión del presidente Javier Milei”.

Libertad Avanza - entrega de certificados Nuevas capacitaciones El diputado provincial informó que próximamente se lanzarán nuevas convocatorias de capacitación en gestión empresarial y oficios como plomería, carpintería y construcción en seco, para responder a la demanda social de más fuentes de trabajo. Este enfoque busca fortalecer la actividad privada y romper con la idea de que el empleo solo depende del Estado.

El funcionario reforzó el mensaje de su espacio político al recalcar que "estas acciones fortalecen la actividad privada, cortando con la concepción de la vieja política que solo cree que la fuente de empleo es el Estado".

