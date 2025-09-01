Quiénes son los ganadores y perdedores de las elecciones en Corrientes

Las elecciones provinciales en Corrientes arrojaron un panorama perfecto para Gustavo Valdés : el mandatario se impuso con más de 30 puntos de ventaja . En contraste, La Libertad Avanza sufrió un duro revés , al quedar en la cuarta posición y con menos del 10% de los sufragios, justo antes de encarar el decisivo desafío electoral en la compleja arena bonaerense .

Se trató de las primeras elecciones de la etapa Milei en las que se renovaba la gobernación . Allí volvió a evidenciarse el retroceso del peronismo , marcado por la dispersión interna y la falta de conducción que logre aglutinar a todo el espacio.

Tres especialistas en análisis político fueron entrevistados para evaluar los comicios en Corrientes . Más allá de algunas diferencias en sus enfoques, todos señalaron que Gustavo Valdés consiguió ratificar su administración y consolidar su peso territorial en la contienda frente a su hermano Juan Pablo , a quien superó por un margen contundente .

También remarcaron que la jugada diseñada por Eduardo “Lule” Menem terminó en un fracaso : rompió con un socio y apostó por la postulación opaca del legislador Lisandro Almirón , que terminó relegado al cuarto puesto con menos del 10% del apoyo.

Gustavo Valdés fue el gran ganador de una jornada que dejó a LLA en un cuarto lugar.

Elecciones en Corrientes: Fracaso libertario y consecuencias políticas

En el análisis participaron Shila Vilker, directora de la consultora Trespuntozero; Gustavo Córdoba, referente de Zuban-Córdoba; y un reconocido consultor nacional que eligió opinar en condición de off the record.

“En vez de estar festejando una victoria con Valdés antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, los libertarios se comieron una paliza, después del desastre de romper todo con sus aliados. Pasaron de tener tres senadores que votaban todo a favor, a tener tres que votan todo en contra. Y empujaron a Valdés a fortalecer el bloque de Provincias Unidas. Esto deja consecuencias”, detalló el consultor del círculo rojo, que pidió hablar en reserva.

“La Libertad Avanza tenía todas las condiciones para cerrar un acuerdo en el que ganaban los dos. El resultado es la confirmación de la estrategia errada de ir con marca pura en elecciones locales, encima con un candidato como Almirón que no sumaba, sino que le restaba a la marca”, profundizó.

El acuerdo que no pudo ser. Gustavo Valdés y Karina Milei.

El especialista, habitual referente para el denominado círculo rojo, subrayó que Valdés alcanzó un triunfo en la primera vuelta considerado óptimo, dado que “el peronismo tuvo una mala elección, con apenas 20 puntos, pero que le alcanzó para dejar tercero a su verdadero rival, que era Ricardo Colombi, y achicó a menos del 10% a los libertarios”.

Esa interpretación coincidió, de manera general, con la de Shila Vilker. “La primera lección para el gobierno nacional es que no se pueden ganar todas las batallas. No las podés pelear todas”, expresó la directora de la consultora Trespuntozero.

“Había una estrategia acuerdista de Santiago Caputo con los gobernadores para ir juntos. Y otra más purista, que ejecutó Lule Menem, que buscó doblegar e imponer la marca La Libertad Avanza. El sello tiene un valor, pero el candidato también. En este caso, el candidato nunca alcanzó los valores de la marca. La marca sola, sin candidato, no se activa”, añadió Vilker.

Hermanos. Gustavo y Juan Pablo Valdés se impusieron por una diferencia de más de 30 puntos.

El peso de los provincialismos y las lecciones para el oficialismo

La especialista en temas políticos subrayó que “los provincialismos siguen teniendo mucha fuerza, más allá de los desgastes naturales”, como lo evidenció en el caso de Gustavo Valdés la crisis abierta por el aún no resuelto “caso Loan”, el niño desaparecido que afectó con dureza a la administración de Vamos Corrientes.

Si bien advirtió que el desenlace electoral del domingo no debe trasladarse automáticamente a la disputa bonaerense ni a las legislativas del 26 de octubre, Vilker puntualizó: “Es un llamado de atención para el oficialismo, sobre todo en los lugares donde la escena es tripartita”, con estructuras provinciales consolidadas, una alternativa peronista y otra ligada al espacio libertario.

En relación con el peronismo, que llevó como candidato a Martín “Tincho” Ascúa, la titular de Trespuntozero destacó: “Parecía que iba a salir tercero, le dio vuelta sobre el último tramo, y probablemente haya capitalizado el lugar de oposición”.

El intendente de Paso de los Libres, el peronista Ascúa, sacó 20 puntos y quedó segundo.

Por su parte, Gustavo Córdoba señaló: “La victoria fue contundente y hay un claro ganador, exclusivo y excluyente, que es Gustavo Valdés, por su remontada y porque lo tenía a su mentor en su momento, que fue Colombi”.

Con la misma claridad, aunque desde el polo opuesto, el consultor y socio de la firma Zubán-Córdoba subrayó: “Únicamente hay un solo gran perdedor, que es el Gobierno nacional, por las torpezas de la mala elección de los candidatos y el mal entendimiento del contexto... Ellos esperaban que la marca rindiera más de lo que rindió”.

El rol del peronismo y la fragilidad de la estrategia libertaria

Al mismo tiempo, Córdoba reparó en el papel del Partido Justicialista, que logró un caudal reducido de votos: “Es un resultado que le permite la supervivencia para el peronismo. Tuvo un voto de supervivencia, sigue ahí, sigue en carrera, tiene que apostar a las buenas figuras que tiene en la provincia”.

La foto de Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo.

De acuerdo al especialista, este traspié electoral deja en evidencia las limitaciones de la coalición oficialista y lo frágil que resultó la apuesta de presentarse en soledad bajo el sello de La Libertad Avanza. A su vez, remarcó que la fecha del 26 de octubre marca un punto sin retorno: ya están definidos los postulantes y no existe margen para dar marcha atrás ni introducir modificaciones en la estrategia.

El analista de Zubán-Córdoba recordó también las promesas iniciales de esa fuerza: aseguraban que teñirían de violeta el mapa político, que la consigna de la libertad sería arrolladora y que pondrían fin a la etapa del kirchnerismo. “Dijeron que iban a pintar el país de violeta, que la libertad arrasa y le iban a clavar el último clavo al cajón del kirchnerismo. Pero no está pasando”, concluyó.