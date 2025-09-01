Quién es Juan Pablo Valdés, el candidato que fue electo gobernador de Corrientes

Juan Pablo Valdés

La provincia de Corrientes, este domingo 31 de agosto, vivió las elecciones 2025, donde los ciudadanos eligieron gobernador y vicegobernador, además de legisladores provinciales y municipales. En total fueron siete las fórmulas que se disputaron el Ejecutivo, que en esta ocasión fue desdoblada de los comicios nacionales.

La fórmula ganadora fue la conformada por Juan Pablo Valdés y Néstor Pedro Braillard Poccard, imponiéndose con más del 50%. Por lo tanto, el oficialismo se aseguró que no haya segunda vuelta.

image Quién es Juan Pablo Valdés y qué vínculo tiene con Gustavo Valdés Juan Pablo Valdés es hermano del actual gobernador, Gustavo Valdés. Nació el 25 de agosto de 1983, cursó la primaria en la Escuela N.º 495 Provincia de La Rioja y se formó como guardiamarina de reserva en el Liceo Naval Militar Almirante Storni, en Posadas.

Su propuesta política apunta a sostener el proyecto iniciado por su Gustavo, con un enfoque propio y orientación municipalista.

“Muchos me dicen ‘sos el hermano de…’. Y quiero decirles que por supuesto soy el hermano de Gustavo; lo digo con orgullo, no reniego de mis raíces, como buen correntino. Pero también les recuerdo que hace cuatro años me tocó ser elegido por mi partido, la UCR, para ser candidato a intendente de Ituzaingó, mi ciudad. Y junto a mi vice pudimos transformarla y que hoy sea una de las más pujantes de la provincia. Hoy estoy lista para ser el próximo gobernador de la provincia”, había afirmado Juan Pablo. Juan Pablo Valdés corrientes Elecciones 2025: qué se votó en Corrientes Desde las 08:00, más de 950 mil correntinos estaban habilitados para acercarse a las urnas para emitir su voto. Los ciudadanos eligieron al nuevo gobernador, vicegobernador, cinco senadores y quince diputados. Qué listas se presentaron en Corrientes y cuantos votos consiguieron Vamos Corrientes - 51.03% Gobernador: Juan Pablo Valdés

Vicegobernador: Néstor Pedro Braillard Poccard Limpiar Corrientes - 20.22% Gobernador: Martín “Tincho” Ascúa

Vicegobernador: César Lezca Encuentro por Corrientes (ECO) - 16.78% Gobernador: Horacio Ricrado Colombi

Vicegobernador: Martín Barrionuevo La Libertad Avanza - 9.91% Gobernador: Lisandro Almirón

Vicegobernador: Evelyn Karsten Cambiá Corrientes - 0.91% Gobernador: Sonia López

Vicegobernador: Raúl Dal Lago Partido Ahora - 0.79% Gobernador: Carlos “Teke” Romero

Vicegobernador: Ana “Coty” Casaro Quiñones Partido De la Esperanza - 0.37% Gobernador: Adriana Vega

Vicegobernador: Andrés Barboza

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.