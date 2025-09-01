lunes 01 de septiembre de 2025

1 de septiembre de 2025 - 07:45
Política.

Quién es Juan Pablo Valdés, el candidato que fue electo gobernador de Corrientes

Juan Pablo Valdés se impuso en las elecciones de Corrientes con más del 50% y será el nuevo gobernador. Qué vínculo tiene con Gustavo Valdés.

Por  Gabriela Bernasconi
Juan Pablo Valdés

La fórmula ganadora fue la conformada por Juan Pablo Valdés y Néstor Pedro Braillard Poccard, imponiéndose con más del 50%. Por lo tanto, el oficialismo se aseguró que no haya segunda vuelta.

image

Quién es Juan Pablo Valdés y qué vínculo tiene con Gustavo Valdés

Juan Pablo Valdés es hermano del actual gobernador, Gustavo Valdés. Nació el 25 de agosto de 1983, cursó la primaria en la Escuela N.º 495 Provincia de La Rioja y se formó como guardiamarina de reserva en el Liceo Naval Militar Almirante Storni, en Posadas.

Su propuesta política apunta a sostener el proyecto iniciado por su Gustavo, con un enfoque propio y orientación municipalista.

“Muchos me dicen ‘sos el hermano de…’. Y quiero decirles que por supuesto soy el hermano de Gustavo; lo digo con orgullo, no reniego de mis raíces, como buen correntino. Pero también les recuerdo que hace cuatro años me tocó ser elegido por mi partido, la UCR, para ser candidato a intendente de Ituzaingó, mi ciudad. Y junto a mi vice pudimos transformarla y que hoy sea una de las más pujantes de la provincia. Hoy estoy lista para ser el próximo gobernador de la provincia”, había afirmado Juan Pablo.

Juan Pablo Valdés corrientes

Elecciones 2025: qué se votó en Corrientes

Desde las 08:00, más de 950 mil correntinos estaban habilitados para acercarse a las urnas para emitir su voto. Los ciudadanos eligieron al nuevo gobernador, vicegobernador, cinco senadores y quince diputados.

Qué listas se presentaron en Corrientes y cuantos votos consiguieron

Vamos Corrientes - 51.03%

  • Gobernador: Juan Pablo Valdés
  • Vicegobernador: Néstor Pedro Braillard Poccard

Limpiar Corrientes - 20.22%

  • Gobernador: Martín “Tincho” Ascúa
  • Vicegobernador: César Lezca

Encuentro por Corrientes (ECO) - 16.78%

  • Gobernador: Horacio Ricrado Colombi
  • Vicegobernador: Martín Barrionuevo

La Libertad Avanza - 9.91%

  • Gobernador: Lisandro Almirón
  • Vicegobernador: Evelyn Karsten

Cambiá Corrientes - 0.91%

  • Gobernador: Sonia López
  • Vicegobernador: Raúl Dal Lago

Partido Ahora - 0.79%

  • Gobernador: Carlos “Teke” Romero
  • Vicegobernador: Ana “Coty” Casaro Quiñones

Partido De la Esperanza - 0.37%

  • Gobernador: Adriana Vega
  • Vicegobernador: Andrés Barboza

