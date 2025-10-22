miércoles 22 de octubre de 2025

22 de octubre de 2025 - 13:15
Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, miércoles 22 de octubre

Conocé los resultados actualizados de la Quiniela de Tucumán de hoy, miércoles 22 de octubre. Descubrí qué números salieron y la lista completa de ganadores.

Ya dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, miércoles 22 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, miércoles 22 de octubre

Quiniela de Tucumán: resultados de la Matutina - 11:30 hs.

A la cabeza: 3330 - 30 Santa Rosa

Los números ganadores

  1. 3330

  2. 0447

  3. 6421

  4. 3131

  5. 9464

  6. 6613

  7. 1428

  8. 0434

  9. 4817

  10. 8713

  11. 8863

  12. 0631

  13. 8872

  14. 5788

  15. 9501

  16. 1338

  17. 8607

  18. 4273

  19. 8893

  20. 5967

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

Quiniela de Tucumán: estos son los números que más salieron durante octubre 2025

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 15 de octubre

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, jueves 16 de octubre

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, lunes 20 de octubre

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 21 de octubre

