miércoles 22 de octubre de 2025

22 de octubre de 2025 - 12:42
Reclamo.

Sigue el corte total en el puente internacional fronterizo entre Jujuy y Bolivia

Desde la mañana de este miércoles padres de la Unidad Educativa Daniel Campos de Villazón bloquean el puente internacional.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
corte puente internacional bolivia la quiaca

Padres de estudiantes de la Unidad Educativa Daniel Campos de Villazón tomaron, en la mañana de este miércoles 22 de octubre, el puente internacional que une La Quiaca con Villazón en reclamo al Gobierno Nacional de Bolivia. El corte es total y, por el momento, el bloqueo será por tiempo indefinido.

Motivos del corte en el puente internacional de La Quiaca - Villazón

Fuentes oficiales confirmaron a TodoJujuy.com que desde la mañana de este miércoles 22 de octubre, familias de estudiantes pertenecientes a la Unidad Educativa Daniel Campos de Villazón bloquean el paso en el puente internacional que une La Quiaca con Bolivia.

Este reclamo está estrechamente vinculado con la falta de desembolso económico por parte de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), institución dependiente del Gobierno Nacional de Bolivia.

puente internacional bolivia villazon

En este marco, también aseguran que “el retraso en el pago ha paralizado la construcción del establecimiento, generando molestia en la comunidad educativa”.

Cabe destacar que el bloqueo se da en el paso de Villazón, Bolivia, encontrándose libre la zona de La Quiaca.

Corte puente Villazón - La Quiaca

