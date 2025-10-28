martes 28 de octubre de 2025

28 de octubre de 2025 - 20:22
País.

Javier Milei convocó a gobernadores para comenzar a negociar sus reformas

El encuentro será junto a Gabinete Guillermo Francos, Luis Caputo y Lisandro Catalán, con el objetivo de iniciar la negociación de las reformas estructurales del Gobierno.

Por  Federico Franco
Según datos de Infobae, los gobernadores para la tarde del jueves, y el encuentro está delineado como el primer paso para lograr respaldo territorial a los próximos cambios legislativos que pretende promover el Gobierno.

En esta ronda inicial de diálogo, el Poder Ejecutivo buscará articular con las provincias una agenda común que incluya los lineamientos de reforma laboral, fiscal y previsional. Las fuentes de la Casa Rosada indicaron que se apunta a contar con un apoyo interprovincial que facilite el tratamiento en el Congreso.

La convocatoria se presenta como un gesto de apertura política tras la contundente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, aunque también pone en evidencia la necesidad de construir mayorías amplias para poder avanzar en reformas estructurales de modo sostenible.

