lunes 27 de octubre de 2025

27 de octubre de 2025 - 07:27
Donald Trump felicitó a Javier Milei por los resultados de las elecciones 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó al mandatario argentino por la victoria de La Libertad Avanza en las legislativas.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Donald Trump y Javier Milei.

Donald Trump y Javier Milei.

Tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó públicamente a Javier Milei. A través de un mensaje en su cuenta de Truth, el republicano celebró el resultado y expresó: “Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él.”

La fuerza libertaria logró superar el 40% de los votos a nivel nacional, imponiéndose en 16 provincias, incluida Buenos Aires. El resultado consolidó el liderazgo del oficialismo y desplazó a Fuerza Patria al segundo lugar.

Saludo de Donald Trump
Saludo de Donald Trump.

Saludo de Donald Trump.

El intercambio entre ambos mandatarios

La respuesta del mandatario argentino no tardó en llegar. Milei agradeció el gesto del líder norteamericano con un mensaje en sus redes sociales: “Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental.”

El vínculo entre ambos presidentes se fortaleció en los últimos meses. A mediados de octubre, Milei había sido recibido por Trump en la Casa Blanca, en una reunión donde el norteamericano valoró las reformas impulsadas por el gobierno argentino.

Respuesta de Javier Milei
Respuesta de Javier Milei.

Respuesta de Javier Milei.

Un respaldo político clave desde Estados Unidos

Desde el entorno del Gobierno destacan que el apoyo de Washington tuvo un rol importante en la estabilidad económica previa a los comicios. En ese sentido, Trump y su equipo impulsaron acuerdos financieros y comerciales con Argentina, incluyendo un swap de 20.000 millones de dólares, nuevos créditos privados por otros 20.000 millones, y la intervención del Tesoro estadounidense para asistir al mercado local.

El mandatario norteamericano también adelantó que Estados Unidos podría aumentar la compra de carne argentina, con el objetivo de mejorar el intercambio bilateral. “Compraríamos carne de res de la Argentina. Si lo hacemos, bajaremos los precios de la carne”, declaró.

Fuentes cercanas a la Casa Rosada indicaron que Estados Unidos considera a Argentina como un socio prioritario en la región por su posición frente a Israel, China y Venezuela. En ese contexto, Milei aseguró que existe una nueva política de cooperación impulsada por Trump y el senador Marco Rubio, orientada a fortalecer la relación con los países aliados.

“Antes Estados Unidos descuidaba a sus amigos y buscaba acercarse a los adversarios. Hoy el enfoque cambió: se premia a los aliados. Y Argentina es uno de ellos”, explicó el presidente días atrás.

Un resultado que refuerza el vínculo bilateral

El triunfo electoral de La Libertad Avanza consolidó la alianza entre Buenos Aires y Washington. En apenas dos semanas desde el encuentro bilateral, los gobiernos firmaron un nuevo acuerdo comercial que promete ampliar los beneficios económicos y estratégicos.

Estados Unidos continúa como el tercer socio comercial de la Argentina, detrás de Brasil y China, y mantiene una relación cada vez más fluida con la administración libertaria.

