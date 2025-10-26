Javier Milei: "Desde el 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina"

Javier Milei presidente de la Nación

Después de conocerse los datos de las elecciones legislativas 2025, el presidente Javier Milei habló en conferencia de prensa y destacó el acompañamiento de los argentinos este 26 de octubre. En ese marco, el mandatario y referente de La Libertad Avanza ponderó que "desde el 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina".

Qué dijo el presidente Javier Milei El mandatario nacional, en primera instancia, agradeció: "En primer lugar gracias, deseo darles las gracias a todos los argentinos por esta nueva elección, por este nuevo acto eleccionario y por la maravillosa elección que se hizo estrenando un nuevo sistema de elección que es la boleta única de papel", manifestó.

Luego, Milei ponderó que los argentinos "apoyan las ideas de la libertad para hacer grande a la argentina nuevamente". Seguido, aprovechó para parafrasear a uno de los spots de campaña: "Si vieras qué linda está la Argentina y qué lindo le queda el violeta".

"Hoy es un día histórico para la Argentina, el pueblo decidió dejar atrás 100 años de decadencia, hoy pasamos el punto bisagra hoy se construye la argentina grande. Quiero agradecer a los 10 millones de argentinos que nos han acompañado, este resultado no hubiera sido posible sin cada uno de estos miembros de este gobierno, por eso darles las gracias a cada uno de ellos porque si hay algo que caracterizó a esta gestión fueron los resultados permanentes".

Finalmente, el mandatario agradeció a los funcionarios del Gobierno Nacional y también aseguró cómo se podrá trabajar desde el 10 de diciembre en el Congreso, ya que pasarán a contar con 101 diputados en vez de 37, mientras que en el Senado sumarán un total de 20 senadores. "Podremos traducir en leyes la consignas del Pacto de Mayo. Vamos a poder discutir las bases para una Argentina distinta", finalizó el presidente Javier Milei.

