Rumbo a las vacaciones 2026: el motivo por el que tomar mates en el auto implica peligro

Una gran costumbre argentina es tomar mates en todos lados. Por eso, para muchos no existe actividad más grata que la de conducir en ruta y compartir esta infusión. Sin embargo, la tradición que parece inofensiva esconde grandes peligros.

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial , tomar mate en el auto representa uno de los focos de distracción más peligrosos y que esa desatención es equivalente a manejar una cuada a ciegas. Tal como resulta con el celular.

Cabe aclarar que no existe una normativa nacional que prohíba esta acción , sin embargo, en el apartado ‘Reglas Generales de Conducción’, la Ley de Tránsito Nacional establece que “todo conductor utilizará las dos manos para el manejo del volante de dirección de su vehículo”.

Por esa razón, se entiende que tomar mates mientras se viaja no contribuye a una conducción segura.

mate en el auto

Los peligros de tomar mates en el auto

1-Es importante recordar que no solo no se le permite tomar mates a quien conduce el vehículo, sino que tampoco se recomienda que otros ocupantes lo hagan, ya que cualquier maniobra brusca podría provocar un accidente aun mayor.

2-Según la ANSV, “un auto que viaja a 100 km/h recorre 28 metros en un segundo, por lo que cuatro segundos cebando un mate sería como manejar una cuadra entera con los ojos vendados”.

3-Durante el proceso de preparación, salpicarse con el agua caliente o el derrame de la yerba podría ocasionar una quemadura en los pasajeros e incluso en quien lleva el volante, haciéndole perder control del vehículo.

4-Ante una maniobra o un impacto imprevistos, la bombilla puede transformarse en un elemento cortante que puede provocar serios daños en los ocupantes del vehículo.

5-También, ante un acciente, el mate y el termo se convertirían en dos elementos contundentes.

image

Provincias argentinas que te multan por conducir y tomar mate

En Argentina, tomar mate mientras se conduce no está prohibido explícitamente por la Ley Nacional de Tránsito, pero dos provincias lo sancionan como distracción o falta grave por requerir sacar las manos del volante. Estas normativas buscan garantizar el dominio total del vehículo y la seguridad vial.