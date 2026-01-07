miércoles 07 de enero de 2026

7 de enero de 2026 - 12:14
Oportunidad.

Brasil más simple: pagá directo desde tu celular con Banco Macro y MODO

Banco Macro y MODO eliminan las barreras de pago en tus vacaciones integrando la tecnología PIX, la forma de pagar más elegida en Brasil.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
vacaciones brasil

Banco Macro anuncia una solución práctica y segura para los clientes que elijan Brasil como destino de sus vacaciones durante el verano 2026.

Ahora es posible pagar consumos con PIX -el sistema de códigos QR instantáneos de Brasil- en forma directa desde la APP MODO, utilizando los dólares de la cuenta de Banco Macro.

Para poder abonar en el supermercado, restaurantes, bares, heladerías y todo tipo de comercios hay que seguir los siguientes pasos:

  1. Abrir la APP MODO para escanear el QR -PIX-
  2. Visualizar o ingresar el monto en reales.
  3. Elegir la cuenta en dólares para pagar.
  4. Confirmar la operación.
image

Banco Macro recomienda a sus clientes comprar los dólares a través de App Macro y acceder al tipo de cambio oficial.

De esta forma, la operación se realiza en manera directa y segura, sin trasladar fondos entre diferentes aplicaciones. Es rápido y sin fricciones: se utiliza desde el teléfono celular.

“En Banco Macro buscamos constantemente soluciones que simplifiquen el día a día de nuestros clientes y con la integración de PIX a través de MODO, estamos mejorando la experiencia de pago en su viaje a Brasil de una forma ágil, segura y eficiente”, aseguró Guillermo Jejcic, Gerente de Banca Individuos de Banco Macro.

Este verano, Banco Macro tiene los mejores beneficios y experiencias en Argentina, Uruguay y Brasil.

En este sentido, todos los días en todos los restaurantes de Uruguay y Brasil, con tarjetas de crédito Visa Signature Macro Selecta, pagando con Google Pay o Apple Pay hay 40% de ahorro. El tope de devolución es de 145.000 pesos por cuenta por mes.

Pensá en Verano, Pensá en Macro.

Por  Gabriela Bernasconi

